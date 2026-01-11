'मनरेगा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था".... चिराग पासवान ने कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप

महात्मा गांधी की विरासत का हवाला देकर MGNREGA का नाम बदलने को लेकर विपक्ष पर सनसनी फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि NDA नए योजना, VB-G RAM G के नाम के बजाय उसके गुणों पर बहस करने के लिए तैयार है।

Chirag Paswan News: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने रविवार को कांग्रेस पर MGNREGA सहित सरकारी योजनाओं को लेकर डर फैलाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।



"लोगों में डर पैदा करने की राजनीति कर रही कांग्रेस"

यहां पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा, "कांग्रेस और RJD जैसी पार्टियां CAA, NRC, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और VB-G RAM G जैसे कानूनों और योजनाओं के बारे में गुमराह करने वाली बातें फैलाकर लोगों में डर पैदा करने की राजनीति कर रही हैं।" महात्मा गांधी की विरासत का हवाला देकर MGNREGA का नाम बदलने को लेकर विपक्ष पर सनसनी फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि NDA नए योजना, VB-G RAM G के नाम के बजाय उसके गुणों पर बहस करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वे चुनावी सूचियों के विशेष गहन संशोधन जैसे "महत्वपूर्ण और नियमित" अभ्यास को भी चुनौती देते हैं, और कहा कि "बिहार के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से उनके वोट चोरी के आरोपों का जवाब दिया है।" उन्होंने कहा, "जिस तरह उन्होंने SIR को लेकर हंगामा करके हमें बिहार जीतने में मदद की, उसी तरह वे VB-G RAM G को मुद्दा बनाकर पश्चिम बंगाल और असम जीतने में हमारी मदद करेंगे।"



पासवान ने VB-G RAM G अधिनियम का बचाव करते हुए इसे भारतीय राष्ट्र के "संघीय ढांचे की तर्ज पर सामूहिक जिम्मेदारी" का प्रतीक बताया। उन्होंने दावा किया, "कांग्रेस और RJD का दावा है कि VB-G RAM G अधिनियम ने राज्यों पर योजना के लिए कुल बजट में उनके योगदान को बढ़ाकर अतिरिक्त बोझ डाला है। उन्हें यह एहसास नहीं है कि यह देश के संघीय ढांचे की तर्ज पर सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।"



"मनरेगा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था"

केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि MGNREGA में ऐसी "सामूहिक जिम्मेदारी" की कमी ही इसकी विफलता का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि राज्यों ने "स्वामित्व की भावना" नहीं अपनाई। उन्होंने दावा किया कि VB-G RAM G ने काम के दिनों की संख्या बढ़ा दी है, "मिट्टी खोदने" से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की ओर बदलाव किया है, और कमियों को दूर करने के लिए बेहतर निगरानी सुविधाओं को सुनिश्चित किया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "वे राज्यों पर बोझ को लेकर क्यों चिंतित हैं? वैसे भी कितने राज्यों में उनकी सरकार है? उन्हें राज्यों की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम बाकी राज्यों में भी डबल-इंजन सरकार बनाएंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल और दक्षिण के राज्य भी शामिल हैं।" चिराग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इसलिए चिंतित है क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने एक ऐसी योजना को खत्म कर दिया है "जिसे उन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए बनाया था।" उन्होंने कहा, "मनरेगा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था और इससे सिर्फ़ बिचौलिए ही फ़ायदा उठा रहे थे, गरीब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ।"

