Cold Wave Alert: पटना में भीषण ठंड का असर, कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 11 जनवरी तक बंद

पटना जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।

Patna School Closed: पटना जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला दण्डाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों पर 11 जनवरी 2026 तक रोक लगा दी है। यह आदेश 09 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 11 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।

प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद

जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध— प्री-स्कूल,सरकारी व निजी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र पर भी लागू रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय बच्चों को Cold Wave और Low Temperature से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है।

कक्षा 9 से ऊपर की पढ़ाई सीमित समय में

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि— कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी। स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निधारण (Reschedule) इसी आदेश के अनुरूप करें।

प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाएं रहेंगी जारी

जिला प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि— प्री-बोर्ड / बोर्ड परीक्षा और उनसे संबंधित विशेष कक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जा सकेंगी।

धारा 163 के तहत आदेश जारी

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी— अनुमंडल पदाधिकारी, थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और ICDS अधिकारियों को आदेश के सख्त अनुपालन का निर्देश दिया है।

प्रशासन की अपील: बच्चों को ठंड से बचाएं

पटना जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकालें और ठंड से बचाव के सभी उपाय अपनाएं।