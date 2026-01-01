Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar Weather Alert: नये साल की शुरुआत में बिहार पर ठंड का कहर, 25 जिलों में Orange Alert जारी

Bihar Weather Alert: नये साल की शुरुआत में बिहार पर ठंड का कहर, 25 जिलों में Orange Alert जारी

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jan, 2026 08:08 AM

cold wave tightens grip on bihar imd issues orange alert in 25 districts

नये साल की पहली सुबह बिहारवासियों के लिए राहत नहीं, बल्कि सख्त मौसम चेतावनी लेकर आई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के 25 जिलों में Orange Alert जारी करते हुए ...

Bihar Weather Alert: नये साल की पहली सुबह बिहारवासियों के लिए राहत नहीं, बल्कि सख्त मौसम चेतावनी लेकर आई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के 25 जिलों में Orange Alert जारी करते हुए शीतलहर, कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर सावधान रहने को कहा है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी तक ठंड से किसी बड़ी राहत के संकेत नहीं हैं।

तापमान में भारी गिरावट, कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे

पिछले कुछ दिनों से बिहार में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। गया, रोहतास और आसपास के इलाकों में पारा 7-8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि कुछ जगहों पर यह 5 डिग्री तक लुढ़क गया। राज्य के दर्जनों शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। IMD के अनुसार, cold wave conditions 5 जनवरी तक जारी रह सकती हैं, और इसके बाद ही कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

घना कोहरा और पश्चिमी विक्षोभ बने मुश्किल की वजह

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ का असर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण वातावरण में नमी बढ़ गई है। इससे राज्य के बड़े हिस्सों में dense fog छाया हुआ है। कई इलाकों में एक सप्ताह से धूप नहीं निकली, जिससे दिन का तापमान भी सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। दिन-रात के तापमान में कम अंतर की वजह से पूरे दिन ठंड का एहसास हो रहा है। सुबह और शाम विजिबिलिटी बेहद कम होने से सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

जनजीवन पर गहरा असर: सड़कें सूनी, बाजारों में सन्नाटा |  IMD Warning | Cold Wave in Bihar | Weather Update

कड़ाके की ठंड ने आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया है। सुबह-शाम सड़कें सुनसान हो जाती हैं, जबकि बाजारों में पहले जैसी रौनक नहीं दिख रही। गरीब और बेघर लोग खुले आसमान के नीचे ठिठुरने को मजबूर हैं। कई जगहों पर लोग अलाव जलाकर सर्दी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। पशु-पक्षी भी इस ठंड से प्रभावित हैं।

और ये भी पढ़े

किसानों की बढ़ी टेंशन: रबी फसलों को नुकसान का खतरा

यह ठंड किसानों के लिए दोहरी मार साबित हो रही है। पछुआ हवाओं और लगातार कम तापमान से रबी फसलों की बढ़वार पर बुरा असर पड़ सकता है। घने कोहरे और ठंड की वजह से फसलों में रोग लगने का डर बढ़ गया है। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की निगरानी रखें और जरूरी कदम उठाएं।

स्कूल बंद, प्रशासन हाई अलर्ट पर

भीषण ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पटना सहित कुछ जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूल 2 जनवरी तक बंद रखे गए हैं। अन्य जिलों में भी स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। IMD का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम तापमान फिर गिर सकता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!