Bihar Weather Today: कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक, 19 जिलों में Orange Alert जारी

Bihar Weather Today: बिहार में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है।

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, फिलहाल प्रदेशवासियों को ठंड से राहत मिलने के आसार बेहद कम हैं। इसी बीच 29 दिसंबर को लेकर मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में Heavy Fog और Cold Day की आशंका जताते हुए Orange Alert जारी किया है।

North Bihar और West Bihar में बढ़ेगी कनकनी, Visibility रहेगी बेहद कम

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि खासकर उत्तर और पश्चिम बिहार के जिलों में घने कोहरे के कारण Visibility बहुत कम रह सकती है। इसके साथ ही ठंडी पछुआ हवाओं के असर से कनकनी भी बढ़ेगी। हालांकि, राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम के शुष्क (Dry Weather) बने रहने का अनुमान है।

29 दिसंबर को कैसा रहेगा बिहार का मौसम?

IMD के मुताबिक, आज यानी 29 दिसंबर को प्रदेश के कई जिलों में Orange Alert for Fog जारी किया गया है। इन जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाने और दिनभर ठंडे दिन (Cold Day) जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं कई जिलों में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और वहां मौसम सामान्य रूप से शुष्क रह सकता है।

इन जिलों में पहले जारी किया गया था Cold Day का Orange Alert

मौसम विभाग द्वारा 28 दिसंबर को जिन जिलों में Cold Day Alert जारी किया गया था, उनमें शामिल हैं –

पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और बक्सर।

इन जिलों में फिलहाल कोई Weather Alert नहीं

मौसम विभाग के अनुसार भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय में फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, जमुई और बांका जिलों में भी मौसम को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है।

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा Bihar Weather? | 7 Days Weather Forecast Bihar

आगे के पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 7 दिनों तक बिहार में कोहरे का प्रभाव बना रहेगा।

30 दिसंबर: उत्तर और दक्षिण-पश्चिम बिहार के कुछ इलाकों में घना कोहरा

31 दिसंबर और 1 जनवरी 2026: राज्य के अधिकांश जिलों में एक-दो स्थानों पर Dense Fog

2 और 3 जनवरी: पश्चिमी, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य बिहार के कुछ इलाकों में घने कोहरे की संभावना

हालांकि राहत की बात यह है कि अगले 4 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन सुबह-शाम ठंड और कोहरे का असर बना रहेगा।