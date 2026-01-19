Main Menu

  • Jahaanabad News: हॉस्टल के एक कमरे से उठी आग, धुएं में घिरा पूरा कॉलेज, 6 छात्र झुलसे

Edited By Ramanjot, Updated: 19 Jan, 2026 10:38 PM

engineering college hostel fire

जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब छात्रावास के एक कमरे में अचानक आग भड़क उठी।

Jahaanabad News: जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब छात्रावास के एक कमरे में अचानक आग भड़क उठी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते लपटें पास के कमरों तक फैलने लगीं और पूरा हॉस्टल धुएं से भर गया।

धुएं और आग को देख छात्र जान बचाने के लिए कमरों से बाहर भागने लगे। इसी अफरातफरी के दौरान आधा दर्जन छात्र झुलस गए। घायलों में एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे तत्काल जहानाबाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। अन्य घायल छात्रों का इलाज हुलासगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल सभी की स्थिति नियंत्रण में है।

समय रहते काबू, टला बड़ा हादसा

घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज प्रशासन मौके पर पहुंच गया। स्थानीय लोग भी राहत कार्य में जुट गए। पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, हालांकि दमकल वाहन के पहुंचने से पहले ही कॉलेज स्टाफ और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग बुझ जाने से एक बड़ा हादसा टल गया, वरना नुकसान और गंभीर हो सकता था।

छात्रों में डर, सुरक्षा पर उठे सवाल

आग की घटना के बाद पूरे कॉलेज परिसर में दहशत का माहौल है। कई छात्र सहमे हुए हैं और हॉस्टल की बिजली व सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। 

अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की गहराई से जांच की जाएगी। अगर शॉर्ट सर्किट की पुष्टि होती है, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हॉस्टल की पूरी विद्युत व्यवस्था की तकनीकी जांच भी कराई जाएगी।

