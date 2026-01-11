विधवा बहू पर ससुर की गंदी नीयत...अकेले कमरे में बुलाया और फिर कर दी ये डिमांड, जेठ भी बोला- पिताजी की उम्र ही क्या है....

Patna News: पीड़िता अपनी शिकायत लेकर महिला आयोग पहुंची। पीड़ता के अनुसार, साल 2022 में उसकी शादी हुई थी। उसके दो बेटे भी हैं। वहीं वर्ष 2024 में किसी बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो गई। इसके बाद सास का भी देहांत हो गया। महिला का आरोप है कि एक दिन...

Patna News: बिहार के पटना जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 65 वर्षीय ससुर ने अपनी 35 साल की विधवा बहू पर गलत नियत रखते हुए उसे शादी के लिए प्रस्ताव दे दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है।



साल 2022 में हुई थी शादी

पीड़िता अपनी शिकायत लेकर महिला आयोग पहुंची। पीड़िता के अनुसार, साल 2022 में उसकी शादी हुई थी। उसके दो बेटे भी हैं। वहीं वर्ष 2024 में किसी बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो गई। इसके बाद सास का भी देहांत हो गया। महिला का आरोप है कि एक दिन मेरे ससुर ने अपने कमरे में बुलाया और गलत व्यवहार करने लगे। ससुर ने हाथ पकड़कर कहा कि ‘तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूं, चलो हम दोनों एक हो जाएं।’ इस बात से बहू बहुत घबरा गई।



जेठ भी बोला- बात मान लो

जब महिला ने अपने जेठ को यह बात बताई तो उसने भी ससुर की बात मानने की सलाह दी। महिला का कहना है कि इसके बाद मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। परेशान होकर महिला शनिवार को बिहार राज्य महिला आयोग पहुंची। इस मामले में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रो. अप्सरा का कहना है कि पीड़िता के ससुर-जेठ को नोटिस देकर आयोग बुलाया गया है और 3 फरवरी को अगली सुनवाई है। इसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा।