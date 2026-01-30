Main Menu

बाप दरवाजे पर देता था पहरा, बेटा 6 दिनों तक करता रहा दुष्कर्म...कट्टे के बल पर किशोरी से दरिंदगी

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Jan, 2026 06:26 PM

बिहार के भोजपुर जिले में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और छह दिनों तक बंधक बनाकर अत्याचार का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने पिता-पुत्र पर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने POCSO एक्ट सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल और 164 का...

Bihar Gangrape News : बिहार के भोजपुर जिले से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की का बंदूक के बल पर अपहरण कर छह दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ जघन्य अपराध किया गया। पीड़िता ने पिता-पुत्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए POCSO एक्ट सहित अन्य संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, जबकि दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। 

खेत से लौटते समय किया गया अपहरण 

घटना धनगाई थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के अनुसार, 19 जनवरी की शाम वह शौच के लिए खेत गई थी और लौटते समय गांव के ही मिथुन चौधरी ने रास्ते में उसे घेर लिया। आरोप है कि मिथुन ने देसी कट्टा उसकी कनपटी पर सटाकर जान से मारने की धमकी दी, जिससे वह डर के कारण शोर भी नहीं मचा सकी। इसके बाद आरोपी ने उसका मुंह बांधकर जबरन अपने घर के एक कमरे में ले गया। 

छह दिनों तक बंधक बनाकर अत्याचार 

पीड़िता का आरोप है कि 19 से 25 जनवरी तक उसे घर में बंधक बनाकर रखा गया और इस दौरान मिथुन चौधरी ने कई बार उसके साथ जबरदस्ती की। वहीं, उसके पिता मांझी चौधरी ने इस अपराध में सहयोग किया। वह घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद कर पहरा देता था ताकि लड़की भाग न सके और उसकी आवाज बाहर न जाए। 

मौका पाकर भागी पीड़िता

25 जनवरी को जब दोनों आरोपी किसी काम में व्यस्त थे, तब पीड़िता किसी तरह वहां से भागने में सफल रही। घर पहुंचकर उसने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार ने तुरंत धनगाई थाना में शिकायत दर्ज कराई। 

आरोपियों की तलाश में छापेमारी 

पुलिस ने मिथुन चौधरी और उसके पिता मांझी चौधरी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता का सदर अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया है और न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान भी दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। 

