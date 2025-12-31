Main Menu

Happy New Year 2026: दुनिया भर में जश्न की शुरुआत, सबसे पहले इस देश ने किया नए साल का स्वागत

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Dec, 2025 06:25 PM

first country to celebrate new year

दुनिया भर में नववर्ष 2026 की धूम शुरू हो चुकी है। आतिशबाजी, पार्टियां, परिवार के साथ जश्न और नए संकल्पों के साथ लोग पुराने साल को अलविदा कह रहे हैं।

Happy New Year 2026: दुनिया भर में नववर्ष 2026 की धूम शुरू हो चुकी है। आतिशबाजी, पार्टियां, परिवार के साथ जश्न और नए संकल्पों के साथ लोग पुराने साल को अलविदा कह रहे हैं। सबसे पहले नववर्ष का स्वागत करने वाला देश किरिबाती (क्रिसमस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है) बना, जो अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन के सबसे पूर्व में स्थित है। इसके बाद न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी से 2026 का आगाज हुआ।

New Year Celebration 2026: किरिबाती और न्यूजीलैंड ने सबसे पहले मनाया नया साल, दुनिया भर में जश्न का माहौल!

PunjabKesari

जैसे-जैसे 2025 विदा हो रहा है, हम सब 2026 की नई शुरुआत में कदम रख रहे हैं। इस खास मौके पर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजकर साल की शुरुआत और खुशहाल बनाएं। हम आपके लिए लाए हैं सबसे बेहतरीन विशेज, इंस्पायरिंग मैसेज, कोट्स और सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट अपडेट्स, जिन्हें आप व्हाट्सऐप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं।

Happy New Year 2026 Wishes: अपनों के साथ शेयर करें ये खास शुभकामनाएं

  • नए साल की खुशी को और खास बनाने के लिए आप इन शुभकामनाओं को दोस्तों और परिवार के साथ साझा कर सकते हैं:
  • Happy New Year 2026! आने वाला साल आपके जीवन में शांति, सफलता और खुशियां लेकर आए।
  • नया साल आपके लिए नए मौके, नई उम्मीदें और ढेर सारी सकारात्मकता लेकर आए।
  • 2026 में आपके हर सपने को नई उड़ान मिले और हर दिन मुस्कान के साथ शुरू हो।
  • आने वाले महीनों में आपके जीवन में खुशखबरी और अच्छे अनुभवों की भरमार हो।

Auckland New Year Fireworks: न्यूजीलैंड में आतिशबाजी से जगमगाया आसमान!

PunjabKesari

किरिबाती के बाद न्यूजीलैंड ने शानदार आतिशबाजी के साथ 2026 का स्वागत किया। ऑकलैंड के स्काई टावर से निकली रंग-बिरंगी आतिशबाजी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अब बारी है ऑस्ट्रेलिया, एशियाई देशों और फिर यूरोप-अमेरिका की। भारत में भी मध्यरात्रि से आतिशबाजी और पार्टियों का दौर शुरू हो जाएगा।

PunjabKesari

New Year 2026 Wishes in Hindi: अपनों को भेजें ये दिल छूने वाले मैसेज!

  • "नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है, पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें।"
  • "2026 आपके लिए सफलता, स्वास्थ्य और खुशियों का वर्ष बने।"
  • "हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे प्यार और सकारात्मकता से भरें।"

इस नए साल में सभी के सपने पूरे हों और जीवन खुशियों से भर जाए। आप सभी को नववर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं!

