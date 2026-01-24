Main Menu

Silver Price Today: सोने के बाद अब चांदी ने मचाया तहलका,जानिये अपने शहर का लेटेस्ट रेट

Edited By Ramanjot, Updated: 24 Jan, 2026 04:36 PM

chandi ka bhav aaj ka

बिहार में चांदी खरीदने और निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। पटना समेत राज्य के सराफा बाजारों में चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के आसपास बनी हुई हैं।

Silver Price Today: बिहार में चांदी खरीदने और निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। पटना समेत राज्य के सराफा बाजारों में चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के आसपास बनी हुई हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जबरदस्त तेजी और वायदा कारोबार में उछाल का असर सीधे बिहार के बाजारों पर देखने को मिल रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के वायदा भाव में करीब 4 प्रतिशत की जोरदार तेजी दर्ज की गई, जिससे चांदी का रेट नए शिखर तक पहुंच गया। वहीं सराफा बाजार में भी कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं।

MCX पर चांदी का हाल 

MCX चांदी वायदा भाव: ₹3,39,927 प्रति किलो

  • एक दिन में तेजी: ₹12,638
  • इससे पहले बंद भाव: ₹3,16,958 प्रति किलो
  • हाल के दिनों में बना रिकॉर्ड स्तर: ₹3,35,521 प्रति किलो
  • लगातार मजबूत रुझान के चलते चांदी ने निवेशकों का ध्यान खींचा है।

बिहार के प्रमुख शहरों में आज चांदी का भाव

(डेटा सोर्स: GoodReturns | प्रति किलो)

शहर    10 ग्राम (₹)    100 ग्राम (₹)    1 किलो (₹)

  • पटना    3,350    33,500    3,35,000
  • गया    3,345    33,450    3,34,500
  • मुजफ्फरपुर    3,350    33,500    3,35,000
  • भागलपुर    3,348    33,480    3,34,800

नोट: शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहने के कारण यही रेट मान्य रहेंगे।

IBJA के मुताबिक चांदी का आधिकारिक भाव

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार—

  • चांदी का भाव: ₹3,17,705 प्रति किलो
  • शुक्रवार शाम बाजार बंद होने तक यही रेट तय रहा
  • वीकेंड के दौरान इसी भाव पर कारोबार माना जाएगा

पिछले सत्र में क्या रहा चांदी का भाव?

अखिल भारतीय सराफा संघ के मुताबिक—

  • दिल्ली सराफा बाजार में चांदी ₹9,500 महंगी हुई
  • भाव बढ़कर ₹3,29,500 प्रति किलो पहुंचा
  • इससे पहले चांदी ₹3,20,000 प्रति किलो पर बंद हुई थी
  • हाल ही में ₹3,34,300 प्रति किलो का रिकॉर्ड भी बना

31 दिसंबर 2025 को चांदी की कीमत ₹2,35,701 प्रति किलो थी, यानी कुछ ही हफ्तों में इसमें ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी ने रचा इतिहास

वैश्विक बाजार में भी चांदी नई ऊंचाई पर पहुंच गई—

  • स्पॉट सिल्वर: 99.46 डॉलर प्रति औंस
  • कॉमेक्स सिल्वर: 99 डॉलर प्रति औंस के पार
  • एक दिन में तेजी: करीब 3 प्रतिशत से ज्यादा

कमजोर डॉलर और अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने चांदी को नई रफ्तार दी है।

वायदा बाजार में क्यों आई इतनी तेजी?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार—

  • अमेरिकी डॉलर में कमजोरी
  • फेड की पॉलिसी को लेकर नरम रुख
  • सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग
  • इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड में इजाफा

इन वजहों से MCX और अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।
 

