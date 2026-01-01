हेडमास्टर ने महिला सहायिका से की S/X की डिमांड, प्राइवेट पार्ट दिखाकर बोला- जो पति के साथ करती हो मेरे साथ.....VIDEO VIRAL

घटना के सामने आने के बाद ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि हेडमास्टर अक्सर नशे की हालत में स्कूली बच्चों के साथ मारपीट करता था और उन्हें धारदार हथियार से नुकसान पहुंचाने की धमकी देता...

Bihar Desk: शिक्षा के मंदिर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली महिला ने हेडमास्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि हेडमास्टर ने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाते हुए शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। वहीं इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है।

दरअसल, यह मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय का है। स्कूल में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली महिला सहायिका ने शिक्षक पर अभद्र व्यवहार और अनैतिक मांग करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, आरोपी हेडमास्टर बीरबल यादव (48) ने स्कूल परिसर में आपत्तिजनक हरकत की और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद गांव की अन्य महिलाओं ने भी शिक्षक पर अभद्र टिप्पणी करने और पत्नी बनाकर रखने जैसी बातें कहने के आरोप लगाए हैं।

ग्रामीणों में आक्रोश, सख्त कार्रवाई की मांग

घटना के सामने आने के बाद ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि हेडमास्टर अक्सर नशे की हालत में स्कूली बच्चों के साथ मारपीट करता था और उन्हें धारदार हथियार से नुकसान पहुंचाने की धमकी देता था। इससे बच्चों में भय का वातावरण बना हुआ था और पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।

आरोपी की सफाई

वहीं, आरोपी हेडमास्टर ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि वायरल वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है और वह उस समय निजी कार्य कर रहा था।

प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव ने बताया कि शिक्षक के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि जांच के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।



