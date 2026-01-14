Main Menu

रात को परिवार से हुआ झगड़ा, सुबह कमरे में मृत मिली 20 साल की किरण...मची चीख-पुकार

Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Jan, 2026 02:38 PM

in a family dispute the woman took a horrific step

Saran Crime News: बिहार में सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने परिवारिक विवाद में जहर खा कर आत्महत्या कर ली है। वहीं, मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि बगडीहा गांव निवासी जितेंद्र नट की पत्नी किरण...

Saran Crime News: बिहार में सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने परिवारिक विवाद में जहर खा कर आत्महत्या कर ली है। वहीं, मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि बगडीहा गांव निवासी जितेंद्र नट की पत्नी किरण देवी (20) का अपने घर में परिजनों से कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने रात्रि में जहर खा लिया। बुधवार सुबह को जब वह नहीं उठी तो परिजन उसे जगाने के लिए उसके कमरे में पहुंचे, जहां वह मृत मिली।

इधर, घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मृतका के परिजनों से मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। 

