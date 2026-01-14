Bihar Crime News: घरेलू विवाद ने छीनी मासूम की जिंदगी, मां ने तीन बच्चों संग खाया जहर, बक्सर में दिल दहला देने वाली घटना

बिहार के बक्सर जिले से बुधवार सुबह एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गांव में पारिवारिक कलह इस कदर बढ़ गई कि एक मां ने अपने ही तीन छोटे बच्चों के साथ जहर खा लिया।

Bihar Crime News: बिहार के बक्सर जिले से बुधवार सुबह एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गांव में पारिवारिक कलह इस कदर बढ़ गई कि एक मां ने अपने ही तीन छोटे बच्चों के साथ जहर खा लिया। इस त्रासदी में पांच साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है।

सास से विवाद बना खौफनाक फैसले की वजह

जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय रूबी देवी लंबे समय से घरेलू तनाव से जूझ रही थी। बताया जा रहा है कि उसका अपनी सास से लगातार विवाद चल रहा था। बुधवार की सुबह फिर कहासुनी हुई, जिसके बाद मानसिक रूप से टूट चुकी रूबी देवी ने यह खतरनाक कदम उठा लिया। उसने पहले अपने तीनों बच्चों को जहर दिया और फिर खुद भी जहर खा लिया।

जहर का असर होते ही मची चीख-पुकार

जहर खाते ही बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। घर में अफरा-तफरी मच गई। परिजन तुरंत सभी को राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए सभी को बक्सर सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

पांच वर्षीय बच्चे की मौत, दो मासूम पटना रेफर

सदर अस्पताल पहुंचते ही पांच साल के अर्जुन ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं छह साल का करण और तीन साल की राधा की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों बच्चों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। मां रूबी देवी का इलाज फिलहाल बक्सर सदर अस्पताल में चल रहा है।

पति की मौत के बाद देवर से हुआ था विवाह

परिजनों के अनुसार रूबी देवी का जीवन पहले से ही संघर्षों से भरा रहा है। करीब 12 साल पहले उसकी शादी राजकुमार से हुई थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद सड़क हादसे में पति की मौत हो गई। इसके बाद सामाजिक परंपरा के तहत उसकी शादी देवर जितेंद्र चौधरी से कराई गई। जितेंद्र बाहर रहकर काम करता था और हाल ही में गांव लौटा था। उसी दौरान पारिवारिक तनाव फिर गहराने लगा।

पहले भी पहुंची थी पुलिस, फिर भी नहीं टल सकी अनहोनी

मंगलवार को भी घरेलू झगड़े की सूचना पर डायल 112 की टीम गांव पहुंची थी और मामला शांत कराया गया था। लेकिन बुधवार सुबह हालात बेकाबू हो गए। घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

पुलिस जांच में जुटी

राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। एसडीपीओ गौरव पांडे ने बताया कि घटना के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।