तेज प्रताप के चूड़ा-दही भोज में पहुंचे लालू यादव, बोले- बेटे से कोई नाराजगी नहीं, परिवार के साथ ही रहें....

Tej Pratap Yadav Dahi Chura Bhoj: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अध्यक्ष लालू प्रसाद (Lalu Prasad) बुधवार को अपने बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) के आवास पर आयोजित मकर संक्रांति के भोज में शामिल हुए। हालांकि, इससे कुछ महीने पहले ही उन्होंने तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित कर दिया था और उनसे सभी व्यक्तिगत संबंध तोड़ लेने की घोषणा की थी। भोज के दौरान लालू यादव बिहार के राज्यपाल के साथ सोफे पर बैठ नजर आए।

तेजप्रताप से कोई नाराजगी नहीं- Lalu Yadav

इस दौरान तेज प्रताप को लेकर पूछे गए सवाल पर लालू यादव ने कहा कि वह तेजप्रताप से नाराजगी नहीं है। वो परिवार के साथ ही रहें। उन्होंने कहा कि बेटे को हमारा आशीर्वाद है। वो आगे बढ़े और तरक्की करे। भोज में लालू यादव आंखों पर काला चश्मा लगाए नजर आए। बता दें कि तेजप्रताप यादव मंगलवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पहुंचे थे और अपने पूरे परिवार को दही-चूड़ा भोज के लिए निमंत्रण दिया था।







वहीं, तेजप्रताप के दही चूड़ा भोज में लालू यादव के अलावा चेतन आनंद भी पहुंचे। तेजप्रताप यादव का दही-चूड़ा भोज केवल पारिवारिक आयोजन नहीं है। उन्होंने बिहार सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं को भी व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया है। वही, तेज प्रताप के इस दांव ने बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में पेश किए जाने के बावजूद इसके गहरे राजनीतिक मायने निकाल जा रहे हैं।