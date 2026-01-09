Main Menu

Bapu Tower Patna: बापू टावर में 'गांधी और विज्ञान' विषय पर हुआ व्याख्यान का आयोजन

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Jan, 2026 08:29 PM

lecture on gandhi and science held at bapu tower students honoured

पटना के गर्दनीबाग में स्थित बापू टावर संग्रहालय में भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर बापू संवाद श्रृंखला के तहत 'बापू संवाद-5' का आयोजन किया गया। 'गांधी और विज्ञान' विषय पर व्याख्यान का आयोजन हुआ।

Bapu Tower Patna: पटना के गर्दनीबाग में स्थित बापू टावर संग्रहालय में भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर बापू संवाद श्रृंखला के तहत 'बापू संवाद-5' का आयोजन किया गया। 'गांधी और विज्ञान' विषय पर व्याख्यान का आयोजन हुआ। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं लेखक यादवेंद्र पाण्डेय मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए और उन्होंने आज के विषय पर अपने विचार साझा किए। बापू टावर के निदेशक विनय कुमार ने मुख्य वक्ता को पुष्पगुच्छ, शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया।

भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप शामिल हुए। उन्होंने कहा बापू टावर के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि आज के समय में गांधी जी की प्रासंगिकता और बढ़ती जा रही है। सचिव ने मगध महिला कॉलेज, एएन कॉलेज एवं बीडी कॉलेज के छात्र-छात्राओं को भी संबोधित किया। 

यादवेंद्र पाण्डेय ने अपने व्याख्यान में गांधी और विज्ञान के बीच को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी की विज्ञान से गहरे संबंध थे और वे वैज्ञानिकों से पत्राचार भी करते थे। लोग गांधी को आधुनिकता के विरोधी एवं अवैज्ञानिक मानते हैं, जो गलत है। महात्मा गांधी विज्ञान एवं तकनीकी के पूरी तरह निर्भर रहने के विरोधी थे। गांधी के विज्ञान दर्शन में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल थे और वे विज्ञान के उचित उपयोग पर जोर देते थे। 

मुख्य वक्ता ने कहा कि गांधी जी ने खान-पान का भी वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या की है। उन्होंने वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बसु, आचार्य प्रफुल चन्द्र राय एवं अल्बर्ट आइंस्टीन के बीच गांधी जी के विचारों के आदान प्रदान पर भी अपने विचार रखे। 

कार्यक्रम में सचिव कुमार रवि ने बापू टावर में सत्याग्रह इंटर्नशिप पूरा करने मगध महिला कॉलेज एवं ए.एन. कॉलेज के छात्र-छात्राओं के बीच सत्याग्रह इंटर्नशिप का प्रमाण-पत्र वितरण किया। साथ ही, उन्होंने गांधी ज्ञान परीक्षा के विजेता छात्र-छात्राओं को भी पुरस्कृत किया।

बापू टावर में आयोजित कार्यक्रम में बी.डी. कॉलेज, पटना के नये इंटर्न का स्वागत किया गया। बी.डी. कॉलेज के 66 स्टूडेंट्स अगले 15 दिनों तक बापू टावर में इंटर्नशिप करेंगे। इस अवसर पर बापू टावर के पदाधिकारी, कर्मचारी, कॉलेज के छात्र-छात्राएं, शोधार्थी और साहित्यप्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

