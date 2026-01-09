पटना: बेउर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, होंडा सिटी कार से 334 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार

पटना के बेउर थाना पुलिस ने गुरुवार को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की और एक युवक को मौके से धर दबोचा।

Patna Crime News: पटना के बेउर थाना पुलिस ने गुरुवार को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की और एक युवक को मौके से धर दबोचा। यह कार्रवाई सिपारा 35 फीट इलाके में की गई, जहां शराब की बड़ी खेप पहुंचाई जा रही थी।

कार की तलाशी में मिली 446 बोतलें शराब

सुबह करीब 11:30 बजे पुलिस टीम ने संदिग्ध होंडा सिटी कार को रोका और गहन तलाशी ली। कार से 750 ML की कुल 446 बोतलें अंग्रेजी शराब बरामद हुईं, जिनकी कुल मात्रा 334.5 लीटर है। शराब की यह खेप अवैध रूप से दूसरे राज्य से लाई जा रही थी।

गिरफ्तार तस्कर की पहचान और कार जब्त

गिरफ्तार आरोपी की पहचान अरवल जिले के सिपाह वार्ड नंबर-6 निवासी कुंदन कुमार (उम्र लगभग 26 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल हो रही होंडा सिटी कार (रजिस्ट्रेशन नंबर BR01BY9941) को भी सीज कर लिया। हैरानी की बात यह है कि कार से दिल्ली की दो फर्जी नंबर प्लेट (DL7CF8951) भी मिलीं, जिनका इस्तेमाल तस्कर पहचान छिपाने के लिए कर रहे थे।

पूछताछ में खुल सकते हैं बड़े राज

बेउर थाना पुलिस आरोपी कुंदन कुमार से गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की यह खेप कहां से आई थी और इसका असली सप्लायर कौन है। साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि शराब किसे डिलीवर की जानी थी। थाना पुलिस ने साफ कहा है कि शराब माफिया के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

इस सफल छापेमारी का नेतृत्व थानाध्यक्ष अफसर हुसैन ने किया। टीम में एएसआई रवि कुमार, एएसआई राहुल दास, एसआई रविंद्र सिंह यादव, सिपाही राजेश कुमार और सिपाही प्रमोद कुमार सिंह शामिल रहे।