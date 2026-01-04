Makar Sankranti Rangoli Designs 2026: घर की सजावट के लिए बेस्ट हैं ये 20 खूबसूरत रंगोली डिजाइन

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Jan, 2026 05:54 PM

मकर संक्रांति का त्योहार नई फसल, सूरज की उत्तरायण गति और खुशियों का प्रतीक है। इस खास मौके पर घर के आंगन को रंग-बिरंगी रंगोली से सजाना शुभ माना जाता है।

Makar Sankranti Rangoli : मकर संक्रांति का त्योहार नई फसल, सूरज की उत्तरायण गति और खुशियों का प्रतीक है। इस खास मौके पर घर के आंगन को रंग-बिरंगी रंगोली से सजाना शुभ माना जाता है। अगर आप इस बार कुछ नया और आकर्षक डिजाइन ट्राई करना चाहते हैं, तो हम लेकर आए हैं मकर संक्रांति के लिए चुनिंदा 20 रंगोली आइडियाज। ये डिजाइन पतंग, सूरज, हल्दी-कुमकुम, तिल-गुड़, पोंगल पॉट और फूलों से प्रेरित हैं – बनाने में आसान और देखने में बेहद सुंदर!

1. शुभ संक्रांति पतंग रंगोली | Makar Sankranti Rangoli | Kite Rangoli Design



पतंगों के साथ “शुभ संक्रांति” लिखा हुआ यह डिजाइन सिंपल होने के साथ-साथ बेहद आकर्षक लगता है।

2. मकर संक्रांति थीम रंगोली | Sankranti Rangoli Images

हल्दी-कुमकुम, तिल के लड्डू और पारंपरिक मराठी नथ के साथ बनी यह रंगोली फेस्टिव फील देती है।

3. हल्दी-कुमकुम सिंपल रंगोली | Haldi Kumkum Rangoli

कम समय में बनने वाली यह रंगोली छोटे घरों के लिए एकदम परफेक्ट है।

4. महाराष्ट्र संक्रांति स्पेशल रंगोली | Easy Rangoli Design



काले मोतियों वाला मंगलसूत्र, नथ, कंगन और हल्दी-कुमकुम इस डिजाइन को खास बनाते हैं।

5. पोंगल थीम रंगोली | Pongal Rangoli Design

दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यह रंगोली फसल और समृद्धि का प्रतीक है।

6. पारंपरिक महाराष्ट्र थीम रंगोली | South Indian Rangoli

ब्लैक साड़ी, तिल-शक्कर और बच्चों के नए कपड़ों को दर्शाती यह रंगोली बहुत आकर्षक लगती है।

7. सूरज और पतंग रंगोली | Festival Rangoli

रंग-बिरंगे पतंगों के साथ सूरज की आकृति इस डिजाइन को बेहद जीवंत बनाती है।

8. कपड़े, जूलरी और अन्न वाली रंगोली | Easy Rangoli for Makar Sankranti



नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक यह रंगोली मकर संक्रांति के महत्व को दर्शाती है।

9. पतंग और तिल के लड्डू रंगोली | Kite Rangoli Design

इस डिजाइन में पतंग, लड्डू और हल्दी-कुमकुम का खूबसूरत कॉम्बिनेशन है।

10. चूड़ियों से बनी हल्दी-कुमकुम रंगोली | Haldi Kumkum Rangoli

कम रंगों में बनी यह रंगोली बेहद यूनिक और आसान है।

11. फ्लोरल हल्दी-कुमकुम रंगोली | Traditional Rangoli Design

फूलों के पैटर्न के साथ बनी यह रंगोली घर की सुंदरता बढ़ा देती है।

12. फ्लोरल नथ रंगोली | Floral Rangoli Design

मराठी नथ और फूलों का मेल इस रंगोली को खास बनाता है।

13. पोंगल स्पेशल दीया रंगोली | Marathi Rangoli

दीया और फसल के प्रतीक इस डिजाइन को आध्यात्मिक रूप देते हैं।

14. पतंग-लड्डू कॉम्बिनेशन रंगोली | Kite Rangoli Design

सरल लेकिन आकर्षक डिजाइन, जिसे बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं।

15. दक्षिण भारत थीम रंगोली | Pongal Rangoli Design

नारियल के पेड़, फसलें और मटकों से बनी यह रंगोली पोंगल का संदेश देती है।

16. मराठी पान पत्ता रंगोली | Marathi Rangoli

पान के पत्ते की आकृति में बनी यह रंगोली बेहद एलिगेंट लगती है।

17. जूलरी थीम रंगोली | Easy Rangoli for Makar Sankranti 2026

पारंपरिक आभूषणों से प्रेरित यह डिजाइन खास महिलाओं को पसंद आएगी।

18. सूरज और फसल रंगोली | Sun Rangoli

सूरज, फसलें और मटके संक्रांति के असली अर्थ को दर्शाते हैं।

19. मोर थीम रंगोली | Peacock Rangoli



मोर, दीया और फसल के साथ बनी यह रंगोली बेहद कलरफुल है।

20. नारियल का पेड़ और गाय वाली रंगोली | Simple Makar Sankranti Rangoli

ग्रामीण और पारंपरिक थीम पर बनी यह रंगोली सबसे अलग नजर आती है।