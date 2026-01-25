Main Menu

निजी अस्पताल में जच्चा- बच्चा की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

25 Jan, 2026

Chhapra Crime News: बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र में इलाज के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया और निजी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाये गए हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, तरैया थाना क्षेत्र के भटौरा गांव निवासी संदीप शर्मा की पत्नी तारामुन्नी देवी (30) को प्रसव पीड़ा होने पर मढ़ौरा राजकीय अस्पताल लाया गया था। वहां मौजूद आशा कार्यकर्ता ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें स्टेशन मालगोदाम रोड स्थित आरपीसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई, जबकि प्रसव पीड़िता की हालत भी बिगड़ती चली गई।

आरोप है कि चिकित्सकीय लापरवाही के बाद महिला को सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही तारामुन्नी देवी की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने निजी अस्पताल परिसर में शव रखकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। इस मामले में परिजनों के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी चिकित्सक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 

