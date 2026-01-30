नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश, चेकिंग से भाग रहे 5 लोगों को SSB ने धर दबोचा

ड्यूटी पर तैनात पोस्ट कमांडर सहायक उप निरीक्षक (सामान्य) संजय कुमार ने चेक पोस्ट के समीप कुछ व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में घूमते तथा चेकिंग से बचने का प्रयास करते हुए देखा।

Bihar News : 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने सीमा चौकी कुनौली चेक पोस्ट पर पर ड्यूटी के दौरान सतर्कता बरतते हुए एक बांग्लादेशी महिला सहित कुल 05 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ड्यूटी पर तैनात पोस्ट कमांडर सहायक उप निरीक्षक (सामान्य) संजय कुमार ने चेक पोस्ट के समीप कुछ व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में घूमते तथा चेकिंग से बचने का प्रयास करते हुए देखा।



नेपाल से भारत की ओर आ रहे थे सभी व्यक्ति

संदेह होने पर उन्हें तुरंत चेक पोस्ट पर बुलाकर पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। एसएसबी ने पूछताछ के बाद पांच लोगों एती अख्तर, उम्र 28 वर्ष, पुत्री हारून रशीद, निवासी- गाजीपुर, बांग्लादेश, मो. शाकिब, उम्र 25 वर्ष, निवासी- रायबरेली (उ.प्र.), प्रमोद प्रसाद, उम्र 24 वर्ष, निवासी- सप्तरी, नेपाल,मो. बिलाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी- रायबरेली (उ.प्र.) तथा रमेश कुमार, उम्र 17 वर्ष, निवासी- सप्तरी, नेपाल को आगे की कार्रवाई के लिए रोक लिया। प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि सभी व्यक्ति नेपाल से भारत की ओर आ रहे थे।



पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

मो. शाकिब ने बताया कि उसने लगभग 03 वर्ष पूर्व जॉडर्न में एती अख्तर से विवाह किया था, किन्तु विवाह संबंधी कोई वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही महिला के पास भारत आने के लिए कोई वैध वीजा भी नहीं था, जिसके कारण वे नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। उक्त कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक संजय कुमार एवं अन्य 04 पुलिसकर्मी शामिल हुए। सभी पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत उन्हें थाना कुनौली को अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु सुपुर्द किया जा रहा है।