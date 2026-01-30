Main Menu

  • इंसानियत शर्मसार! नहीं दिया श्मशान जाने का रास्ता... बीच सड़क करना पड़ा अंतिम संस्कार; जानें क्या है पूरा मामला

इंसानियत शर्मसार! नहीं दिया श्मशान जाने का रास्ता... बीच सड़क करना पड़ा अंतिम संस्कार; जानें क्या है पूरा मामला

Edited By Harman, Updated: 30 Jan, 2026 04:31 PM

bihar tragic accident elderly woman cremated on road in vaishali

Bihar News : बिहार के वैशाली जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। यहां एक महादलित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट तक जाने का रास्ता नहीं मिला, जिससे मजबूर होकर बुजुर्ग महिला का दाह संस्कार बीच सड़क पर ही करना पड़ा।

श्मशान के रास्ते पर दुकानदारों का कब्जा

यह मामला गरौल थाना क्षेत्र के सोंधो अंधारी गाछी चौक का है। सोंधो वासदेव गांव निवासी 91 वर्षीय झपकी देवी के निधन के बाद परिजन शव को श्मशान घाट ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अतिक्रमण के कारण आगे बढ़ नहीं सका। परिजनों का आरोप है कि श्मशान जाने वाले रास्ते पर स्थानीय दुकानदारों ने लंबे समय से अवैध कब्जा कर रखा है। जब शव लेकर परिजन आगे बढ़े तो उन्हें रोक दिया गया। काफी कोशिशों के बावजूद रास्ता नहीं मिलने पर परिजन टूट गए और चौराहे पर ही अंतिम संस्कार करने को मजबूर हो गए।

ग्रामीण लंबे समय से झेल रहे परेशानी

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है और ग्रामीण लंबे समय से श्मशान जाने में परेशानी झेल रहे हैं। उनका कहना है कि अतिक्रमण की शिकायतें पहले भी की गई थीं, लेकिन किसी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा यह अमानवीय स्थिति बनकर सामने आया।

डीएम ने लिया संज्ञान

मामले की गंभीरता को देखते हुए वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया है। डीएम के निर्देश पर एक जांच समिति का गठन किया गया है। प्रशासन ने जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

