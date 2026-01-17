Main Menu

  • Bihar News: अब हर नागरिक को मिलेगा सम्मान, जीवन होगा आसान: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

Edited By Ramanjot, Updated: 17 Jan, 2026 06:34 PM

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के क्रम में पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी स्थित गांधी मैदान में जिले की विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की।

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के क्रम में पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी स्थित गांधी मैदान में जिले की विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रगति यात्रा, सात निश्चय-2 और सात निश्चय-3 के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सात निश्चय-2 की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और सात निश्चय-3 के अंतर्गत तय कार्यक्रमों पर तेजी से काम शुरू करने पर जोर दिया।

‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 नवंबर 2025 को नई सरकार के गठन के बाद राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से सात निश्चय-3 की शुरुआत की गई। इसके तहत सातवां निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान (Ease of Living)’ आम नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं को कम करने और उनके जीवन को सरल बनाने के लिए समर्पित है।

सप्ताह में दो दिन जनता से सीधे मिलेंगे अधिकारी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारी आम लोगों से सम्मानपूर्वक मिलें, उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता से सुनें और समाधान करें। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से लागू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर तक सभी कार्यालयों में आमजन अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारी से मिल सकेंगे। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

संवेदनशील प्रशासन से बदलेगा आमजन का अनुभव

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मूल उद्देश्य है कि हर नागरिक को सम्मान मिले और उसका जीवन आसान बने। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ योजनाओं को लागू करने का आह्वान किया, ताकि राज्य तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ सके।

बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
 

