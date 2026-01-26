गणतंत्र दिवस पर अधिकारियों ने फहरा दिया उल्टा झंडा, सोशल मीडिया पर PHOTO वायरल

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजस्व और भूमि सुधार विभाग के बंदोबस्त कार्यालय, छपरा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराने के बाद विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी वहां से चले गए, जिसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो...

Chhapra News: बिहार में सारण जिले के एक सरकारी कार्यालय पर सोमवार गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा दिया गया है, जिसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

सूर्यास्त के पूर्व ही उतारा राष्ट्रीय ध्वज

घटना की सूचना मिलने पर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आनन फानन में कार्यालय पहुंचे और सूर्यास्त के पूर्व ही राष्ट्रीय ध्वज को उतार दिया गया है। इस मामले में विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की सफाई नही आई हैं।

