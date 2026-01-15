Main Menu

  • Bihar News: राष्ट्रपति भवन से आया बुलावा, ‘Solar Didi’ देवकी देवी बनेंगी गणतंत्र दिवस 2026 की खास मेहमान

Edited By Ramanjot, Updated: 15 Jan, 2026 08:11 PM

devki devi solar pump bihar

बिहार की बेटियों की मेहनत और हौसले की गूंज अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है।

Solar Didi Bihar: बिहार की बेटियों की मेहनत और हौसले की गूंज अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां प्रखंड के ककड़ाचक गांव की रहने वाली देवकी देवी, जिन्हें पूरे देश में ‘सोलर दीदी’ के नाम से जाना जाता है, को गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से विशेष निमंत्रण मिला है। यह आमंत्रण उन्हें डाक के माध्यम से भेजा गया, जिसे डाक विभाग के अधिकारियों ने स्वयं उनके घर जाकर सौंपा।

26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होंगी मौजूद, राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात

देवकी देवी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरा बिहार गौरवान्वित है। डाक विभाग के उप डाकपाल कमल किशोर पांडे और पोस्ट मास्टर मिथिलेश कुमार ने उनके घर पहुंचकर राष्ट्रपति भवन का निमंत्रण पत्र सौंपा। सरकार की ओर से 25 जनवरी को पटना से दिल्ली जाने और 26 जनवरी को वापसी के लिए एयर इंडिया के हवाई टिकट भी भेजे गए हैं। इस दौरान देवकी देवी और उनके पति को राष्ट्रपति से मुलाकात का अवसर भी मिलेगा।

कौन हैं ‘Solar Didi’ देवकी देवी?

देवकी देवी ने ग्रामीण इलाकों में Solar Energy के उपयोग से एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने सोलर पंप के जरिए सिंचाई को सस्ता और सुलभ बनाकर छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाई। सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में कदम रखा और गांव की अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई। आज देवकी देवी आसपास के इलाकों में सबसे अधिक किसानों को कम लागत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली है।

‘मन की बात’ में पीएम मोदी ने की थी तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देवकी देवी के कार्यों की खुलकर सराहना कर चुके हैं। ‘मन की बात’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहले जहां पारंपरिक तरीकों से कुछ एकड़ जमीन की ही सिंचाई हो पाती थी, अब सोलर दीदी के सोलर पंप से 40 एकड़ से अधिक खेतों तक पानी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया था कि देवकी देवी की पहल से गांव के अन्य किसान भी इस अभियान से जुड़ गए हैं।

पहले पीएम से मिलीं, अब राष्ट्रपति भवन का निमंत्रण

निमंत्रण मिलने के बाद भावुक देवकी देवी ने कहा— “मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे साधारण परिवार की महिला को
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बैठने का अवसर मिलेगा।” इससे पहले 25 मई 2025 को भी उन्हें दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर मिल चुका है। अब 26 जनवरी 2026 को वे कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की साक्षी बनेंगी।

संघर्ष से सफलता तक की कहानी

देवकी देवी वर्ष 2008 से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। उनके पति बैंक में फोर्थ ग्रेड कर्मचारी थे, जिनकी नौकरी 2022 में समाप्त हो गई थी। चार बच्चों की मां देवकी देवी के सामने उस समय आर्थिक संकट खड़ा हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।

सोलर पंप से रोज 500–700 रुपये की आमदनी

स्वयं सहायता समूह के जरिए उनकी मुलाकात जीविका की प्रोग्राम मैनेजर से हुई। उनकी मदद से देवकी देवी ने— 13 जून 2023 को 5 हॉर्स पावर क्षमता का सोलर पंप स्थापित किया जिसकी कुल लागत₹1,77,455 है। गेट्स फाउंडेशन और जीविका SHG ने सहयोग किया। आज इसी सोलर पंप से उन्हें रोजाना 500 से 700 रुपये की आमदनी हो रही है।

प्रेरणा बनीं बिहार की बेटियां

देवकी देवी की कहानी यह साबित करती है कि— मेहनत,सही मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग किसी भी आम महिला को देश की पहचान बना सकता है।

