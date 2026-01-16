Main Menu

होली पर प्रवासी बिहारियों को BSRTC की सौगात, 200 विशेष इंटर स्टेट बसों का होगा परिचालन

Edited By Harman, Updated: 16 Jan, 2026 09:22 AM

on the occasion of holi bsrtc will operate 200 special inter state buses

Bihar News: होली के त्योहारी मौसम में प्रवासी बिहारियों को सुरक्षित, आरामदायक और किफायती यात्रा की सुविधा देने के लिये बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) 200 विशेष फेस्टिवल बसों का संचालन करने जा रहा है। निगम के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ये...

Bihar News: होली के त्योहारी मौसम में प्रवासी बिहारियों को सुरक्षित, आरामदायक और किफायती यात्रा की सुविधा देने के लिये बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) 200 विशेष फेस्टिवल बसों का संचालन करने जा रहा है। 

15 फरवरी से 15 मार्च तक होगा बसों का संचालन

निगम के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ये विशेष बसें 15 फरवरी से 15 मार्च तक के बीच चलेंगी, जिनकी टिकट बुकिंग एक फरवरी से शुरू होगी। 

दिल्ली, पंजाब समेत इन राज्यों के लिए चलेंगी बसें

निगम की ओर से जारी बयान के अनुसार, एसी डीलक्स और नॉन- एसी डीलक्स श्रेणी की 50- 60 सीटों वाली बसें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख रूटों पर पीपीपी मोड में चलाई जायेंगी। यात्रियों को आकर्षित करने के लिये इन बसों पर विशेष छूट भी दी जायेगी। रूट निर्धारण और किराया तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 

ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा

यात्री निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से टिकट बुक कर सकेंगे। साथ ही, चिन्हित बस पड़ावों पर महिला- पुरुष दोनों के लिये स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी। इस संबंध में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि त्योहारों के दौरान ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ को देखते हुये यह पहल की गई है, जिससे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और अन्य यात्रियों को सुगम यात्रा मिल सके। इन बसों से यात्री समय पर और आराम से घर पहुंच सकेंगे। 

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष त्योहारी सीजन में 220 इंटरस्टेट बसों के संचालन से करीब 2.50 लाख यात्रियों को लाभ मिला था, जिसमें 81 प्रतिशत सीटें भरी रहीं और आठ हजार से अधिक टिकट ऑनलाइन बुक हुये थे।

