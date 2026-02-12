पटना सिविल कोर्ट में फिर 'बम' का खौफ! लगातार दूसरे दिन मिली दहलाने वाली धमकी, भारी पुलिस बल तैनात

पटना सिविल कोर्ट को गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। एक दिन पहले मिले 'RDX' वाले ईमेल के बाद अब फिर से आई धमकी के कारण एटीएस, डॉग स्क्वायड और बम डिस्पोजल टीम ने गहन तलाशी अभियान शुरू किया है।

Patna Civil Court Bomb Threat : पटना सिविल कोर्ट को गुरुवार को फिर से बम की धमकी मिली है। एक दिन पहले ईमेल से मिली धमकी के बाद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कोर्ट परिसर में एक्सप्लोसिव मटीरियल की तलाशी शुरू करने के लिए एंटी-टेररिस्ट स्क्वायड, पुलिस और डॉग स्क्वायड को तैनात किया गया।



आज कोर्ट बंद रहेगा

पटना सिविल कोर्ट के एक वकील अंशुमान ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आज मीटिंग करेगा और इस तरह की घटनाओं को रोकने के तरीकों पर चर्चा करेगा। बार-बार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मिली जानकारी के मुताबिक, आज कोर्ट बंद रहेगा। वकील ने कहा, "यह बहुत दुख की बात है, और यह साफ नहीं है कि यह कितना सीरियस है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन (DBA) आज मीटिंग कर रहा है ताकि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए, इस पर बात की जा सके... अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं, तो कोर्ट का काम कैसे चलेगा? सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होता है, कई वकीलों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और आम जनता को काफी नुकसान होता है... हमें फोन पर जानकारी मिली कि आज कोर्ट बंद रहेगा, और कोई बिल्डिंग को उड़ाने की साज़िश कर रहा है।"

ईमेल में लिखा- 'अंदर RDX रखा है

बता दें कि कल, पटना सिविल कोर्ट को ईमेल से बम की धमकी मिली। एहतियात के तौर पर, पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया, और कोर्ट की कार्रवाई रोक दी गई। ऑफिशियल सूत्रों के मुताबिक, यह ईमेल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के ऑफिस में रात करीब 1 बजे मिला, जिसमें दावा किया गया था कि कोर्ट परिसर के अंदर RDX रखा गया है। अलर्ट के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने कार्रवाई की। सिक्योरिटी कारणों से कोर्ट परिसर में आम जनता की एंट्री कुछ समय के लिए रोक दी गई है। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कोर्ट की पूरी जांच के लिए एक डॉग स्क्वायड को भी भेजा गया है।

