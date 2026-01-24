एकतरफा इश्क में सनकी आशिक की हैवानियत, बीच सड़क लड़की को जिंदा जलाया, रूह कंपा देगी खौफनाक वारदात की पूरी कहानी

Bihar Crime News : बिहार से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पेट्रोल डालकर जलाई गई 17 वर्षीय छात्रा की शुक्रवार को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस भयानक वारदात ने पूरे इलाके में खौफ पैदा कर दिया।

बात करने से मना किया तो जिंदा जला दिया

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 17 जनवरी पटना सिटी के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बेरिया गांव की है। मृतका की पहचान मुस्कान कुमारी के रूप में हुई है जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। मुस्कान अपने घर लौट रही थी। परिजनों के अनुसार, गांव का ही 22 वर्षीय युवक आदित्य कुमार लंबे समय से मुस्कान को रास्ते में रोककर बातचीत करने का दबाव बना रहा था। 17 जनवरी को भी उसने मुस्कान को रास्ते में रोक लिया और बात करने की जिद करने लगा। जब मुस्कान ने बात करने से इंकार किया तो उसने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।

छह दिन तक जिंदगी से लड़ती रही मुस्कान

जब मुस्कान ने बात करने से मना किया तो आरोपी ने उस पर पेट्रोल डाल जला दिया। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और गंभीर हालत में उसे पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NMCH) ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार, मुस्कान का शरीर लगभग पूरी तरह झुलस चुका था। वह पिछले छह दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। शुक्रवार की अहले सुबह इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

इधर घटना के बाद से आरोपी आदित्य कुमार फरार है। गोपालपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

