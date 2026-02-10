Gold Price Prediction: शादियों के सीजन में सोने की चाल ने चौंकाया, क्या रिकॉर्ड तोड़ेंगे Gold के भाव?

शादियों के सीजन और वैश्विक आर्थिक संकेतों के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में हलचल तेज है। अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव और फेडरल रिजर्व की नीतियों के चलते एमसीएक्स (MCX) पर सोने की कीमतें एक निर्णायक मोड़ पर हैं।

Gold Price Prediction: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी अर्थव्यवस्था से मिल रहे मिश्रित संकेतों के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में आज हलचल तेज है। 10 फरवरी 2026 को शादियों के भारी सीजन और वेलेंटाइन वीक की मांग ने सोने की चमक को बरकरार रखा है, लेकिन निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले कदम को लेकर सतर्क हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज की चाल यह तय करेगी कि सोना नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा या मुनाफावसूली का शिकार होगा।

MCX पर आज का हाल: डॉलर बनाम सोना

मंगलवार सुबह के शुरुआती सत्र में एमसीएक्स पर सोना एक सीमित दायरे (Range-bound) में कारोबार करता दिखा। बाजार विशेषज्ञों का विश्लेषण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स ($DXY$) की मजबूती सोने की कीमतों पर दबाव बना रही है।

सपोर्ट लेवल: तकनीकी चार्ट्स के अनुसार, सोना अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के करीब है।

फेडरल रिजर्व का रुख: यदि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों में नरमी के संकेत मिलते हैं, तो सोने की कीमतों में एक बड़ा उछाल (Breakout) देखा जा सकता है।

चांदी की चमक: औद्योगिक मांग का सहारा

चांदी की कीमतों में स्थिरता के पीछे सबसे बड़ा हाथ औद्योगिक मांग का है। विशेष रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेक्टर और सोलर पैनल निर्माण में चांदी के बढ़ते उपयोग ने इसे निचले स्तरों पर मजबूत सहारा दिया है। हालांकि, सोने के मुकाबले चांदी में अस्थिरता (Volatility) अधिक बनी हुई है, इसलिए ट्रेडर्स को 'स्टॉपलॉस' के साथ कारोबार करने की सलाह दी गई है।

निवेशकों और खरीदारों के लिए एक्सपर्ट की रणनीति

कमोडिटी विशेषज्ञों ने आज के बाजार के लिए 'Buy on Dips' (गिरावट पर खरीदारी) की रणनीति सुझाया है:

इंट्रा-डे ट्रेडर्स: शाम के सत्र में अमेरिकी बाजार खुलने के बाद बड़ी हलचल की उम्मीद है, इसलिए सावधानी बरतें।

लंबी अवधि के निवेशक: हर छोटी गिरावट को पोर्टफोलियो में सोना जोड़ने के अवसर के रूप में देखें।

डिजिटल निवेश: मेकिंग चार्ज से बचने के लिए गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड फिलहाल युवा पीढ़ी की पहली पसंद बने हुए हैं।

ज्वैलर्स का नजरिया: राजधानी के प्रमुख सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि कीमतों में स्थिरता आने से ग्राहकों का भरोसा लौटा है। शादियों के लिए भारी गहनों की एडवांस बुकिंग में तेजी देखी जा रही है।

