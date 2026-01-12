Main Menu

Bihar: सांसद सुरेंद्र यादव का विवादित वीडियो VIRAL, विकास की बात पर भड़के RJD MP, यादव वोटरों को दी गालियां!

RJD MP Surendra Yadav Viral Video: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के जहानाबाद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव (Surendra Yadav) एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कथित तौर पर स्थानीय यादव वोटरों के साथ अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि, पंजाब केसरी टीवी इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन यह मामला लगातार चर्चा और राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है। 

विकास से जुड़े सवाल पर दौरान भड़के सांसद 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने वाहन में बैठे हुए हैं और ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह बातचीत बिहार विधानसभा चुनाव और क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर हो रही थी। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विकास से जुड़े सवाल पूछे, जिस पर सांसद कथित तौर पर आपा खो बैठे। 

यादव वोटरों को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान 

वीडियो में सांसद यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि क्षेत्र से उन्हें केवल 15 हजार यादव वोट मिले हैं और इसी बात को लेकर वे नाराज नजर आते हैं। आरोप है कि उन्होंने यादव समाज के वोटरों के लिए भद्दी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, साथ ही कुछ लोगों का नाम लेकर अपशब्द भी कहे।

9 जनवरी का बताया जा रहा है वीडियो

सूत्रों के अनुसार, यह वायरल वीडियो 9 जनवरी का बताया जा रहा है, जब सांसद अपने क्षेत्र के दौरे पर थे। कार्यक्रम से लौटते समय ग्रामीणों ने जब उनसे विकास कार्यों को लेकर सवाल पूछे, तो बातचीत विवाद में बदल गई। वीडियो सामने आने के बाद जहानाबाद और आसपास के इलाकों में नाराजगी का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सांसद के व्यवहार की कड़ी आलोचना की जा रही है। 
 

