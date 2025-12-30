वैशाली में सनसनीखेज मर्डर केस का खुलासा, Bihar Police ने मुख्य आरोपी को दबोचा

बिहार पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र में हुए गंभीर हत्या कांड का सफल उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सह वाहन चालक/मालिक को गिरफ्तार कर लिया है

Vaishali Crime News: बिहार पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र में हुए गंभीर हत्या कांड का सफल उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सह वाहन चालक/मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त Toyota Fortuner वाहन भी जब्त कर लिया गया है।

सड़क हादसे से शुरू हुआ विवाद, चाकूबाजी में बदला मामला

पुलिस के अनुसार यह घटना 24 दिसंबर 2025 की रात की है। सदर थाना क्षेत्र में Toyota Fortuner और Renault Duster की टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान Fortuner के चालक ने गुस्से में आकर Duster में सवार दो व्यक्तियों पर चाकू से हमला कर दिया।

इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है।

CCTV और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपी तक पहुंची पुलिस

घटना की गंभीरता को देखते हुए Bihar Police ने तुरंत जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्य, मानवीय सूचना और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त Fortuner वाहन को भी जब्त किया गया है।

आरोपी का आपराधिक इतिहास पहले से मौजूद

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार अभियुक्त का पूर्व से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इस वारदात के पीछे कोई अन्य आपराधिक साजिश तो नहीं थी।

कानून-व्यवस्था पर सख्त नजर

बिहार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।