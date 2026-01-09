Main Menu

Bihar News : काम की रफ्तार तेज, जवाबदेही सख्त: ग्रामीण विकास विभाग को प्रधान सचिव का सख्त संदेश

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Jan, 2026 10:02 PM

rural development department bihar

ग्रामीण विकास विभाग के विभागीय सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कहा कि अलग-अलग परियोजनाओं की प्रगति और समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया।

Bihar News: ग्रामीण विकास विभाग के विभागीय सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कहा कि अलग-अलग परियोजनाओं की प्रगति और समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने नीचे से ऊपर तक सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों की प्रोन्नति कर दी है। अब इन सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों का दायित्व बनता है कि वह सरकारी काम की गति को भी तेजी से आगे बढ़ायें। 

विभाग के प्रधान सचिव ने अलग-अलग शाखाओं में नियुक्ति अधियाचना, प्रोन्नति, सेवा, संविदा कर्मियों का वेतन, कार्यालय भवन, आवास, जल-जीवन-हरियाली, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (एलएसबीए), जीविका आदि परियोजनाओं की प्रगति पर पदाधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित परियोजनाओं का काम समय से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाय।

प्रोजेक्ट्स में देरी नहीं चलेगी

प्रधान सचिव ने विभागीय सफलताओं को सोशल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि कार्य प्रगति की जानकारी त्वरित ढंग से प्राप्त हो सके। इस दिशा में कार्यों की दक्षता व त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत निगरानी प्रणाली व एकीकृत मीडिया प्रबंधन की आवश्यकता पर विशेष रूप से बल दिया।  उन्होंने लोकपाल की बहाली, न्यायालय में लंबित मामलों की जानकारी ली। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट की तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए।

