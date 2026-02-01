Main Menu

  • जमुई में दुकानदार और बेटों पर हमला, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात; आरोपी गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Feb, 2026 01:36 PM

shopkeeper and his sons attacked in jamui entire incident captured on cctv

बिहार के जमुई जिले के महाराजगंज इलाके में एक दुकान संचालक मो. जावेद खान और उनके पुत्र फिरदौस व रिजवान खान पर अज्ञात बदमाशों ने शनिवार देर शाम हमला किया। सभी घायल हुए और उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में...

Jamui News : बिहार के जमुई जिले के महाराजगंज इलाके में शनिवार देर शाम एक बैग दुकान संचालक और उनके दो बेटों के साथ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की, जिसमें दुकानदार मो. जावेद खान और उनके पुत्र मो. फिरदौस खान और मो. रिजवान खान घायल हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 

सूचना मिलते ही टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए कल्याणपुर निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया गया। पीड़ित दुकानदार ने रविवार को लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सौरव कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और दुकानदारों से जानकारी ली। 

पीड़ित के अनुसार, सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के बाद कुछ युवक उनकी दुकान में छिपना चाहते थे, मना करने पर बदमाशों ने बदला लेते हुए हमला किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी में जुटी है। 

