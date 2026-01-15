Silver Price Today 15 January 2026 : चांदी ने मचाया तहलका! कीमत ₹2.90 लाख पार, टूटे सारे रिकॉर्ड

Edited By Ramanjot, Updated: 15 Jan, 2026 07:09 AM
Silver Price Today 15 January 2026 : चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर बिहार के सर्राफा बाजार पर पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहे मजबूत संकेतों के बीच चांदी ने नया रिकॉर्ड बना लिया है।
अखिल भारतीय सर्राफा संघ (All India Sarafa Association) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में चांदी 15,000 रुपये की छलांग के साथ ₹2,86,000 प्रति किलो तक पहुंच गई, वहीं पटना समेत बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी ₹2.90 लाख प्रति किलो के करीब कारोबार कर रही है।
4 दिन में चांदी ₹42,500 महंगी
पिछले चार कारोबारी सत्रों में चांदी की कीमतों में 17.45% यानी करीब ₹42,500 प्रति किलो की रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है।
नए साल 2026 की शुरुआत से अब तक चांदी लगभग ₹47,000 प्रति किलो (करीब 20%) चढ़ चुकी है।
पटना में आज का चांदी भाव
पटना सर्राफा बाजार में आज चांदी के ताजा भाव इस प्रकार दर्ज किए गए —
- 10 ग्राम चांदी: ₹2,901
- 100 ग्राम चांदी: ₹29,010
- 1 किलो चांदी: ₹2,90,100
बिहार के अन्य शहरों जैसे गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में भी चांदी के दाम इसी रेंज में बने हुए हैं।
आधिकारिक आंकड़ों में क्या रहा भाव?
Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक गुरुवार सुबह तक देशभर में चांदी का औसत भाव ₹2,77,512 प्रति किलो दर्ज किया गया।
वहीं GoodReturns के अनुसार, कुछ शहरों में चांदी ₹2.90 लाख प्रति किलो तक पहुंच चुकी है।
कल क्या था चांदी का भाव?
बुधवार को चांदी ने लगातार चौथे दिन जोरदार तेजी जारी रखी। मंगलवार को ₹2,71,000 प्रति किलो पर बंद हुई चांदी, बुधवार को 5.5% यानी ₹15,000 की उछाल के साथ ₹2,86,000 प्रति किलो पर पहुंच गई थी।
यह अब तक का सर्वोच्च स्तर माना जा रहा है।
चांदी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं?
विशेषज्ञों के मुताबिक चांदी में आई इस ऐतिहासिक तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं —
वैश्विक Geopolitical Tension
निवेशकों का Safe Haven Investment की ओर रुझान
- कमजोर Dollar Index
- अमेरिका में नरम Inflation Data
- US Federal Reserve Interest Rate Cut की संभावनाएं
इन सभी फैक्टर्स का असर सीधे बिहार के सर्राफा और निवेश बाजार पर भी दिखाई दे रहा है।
निवेशकों के लिए क्या है संकेत?
बाजार जानकारों का कहना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय हालात ऐसे ही बने रहे, तो चांदी में आगे भी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसे में बिहार के निवेशकों और शादी-विवाह की खरीदारी करने वालों को कीमतों पर करीबी नजर रखने की सलाह दी जा रही है।