Silver Rate Today: चांदी ने बनाया नया ऑल-टाइम रिकॉर्ड, 3 लाख के पार पहुंचा भाव

Silver Rate Today: चांदी की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। 19 जनवरी की सुबह अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी $94.36 प्रति औंस तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। ऊपरी स्तर से थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन इसके बावजूद भाव $93.03 प्रति औंस पर मजबूत बना रहा, जो पिछले बंद भाव से करीब 5% ज्यादा है।

इस तेजी का असर अब साफ तौर पर बिहार के सर्राफा बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे प्रमुख शहरों में चांदी का भाव 3,10,000 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गया है।

बिहार के प्रमुख शहरों में आज चांदी का ताजा भाव (अनुमानित)

पटना: ₹3,10,500 प्रति किलो

गया: ₹3,09,800 प्रति किलो

भागलपुर: ₹3,11,200 प्रति किलो

मुजफ्फरपुर: ₹3,08,900 प्रति किलो

दरभंगा: ₹3,09,500 प्रति किलो

सर्राफा कारोबारियों के मुताबिक, शादी-विवाह के सीजन और निवेश की मांग के चलते बिहार में चांदी की खरीदारी तेज हुई है।

MCX पर भी दिखी जोरदार तेजी

घरेलू वायदा बाजार की बात करें तो MCX पर 19 जनवरी को चांदी 2,99,482 रुपये प्रति किलो पर खुली, जो पिछले सत्र के मुकाबले करीब 3.8% की उछाल दर्शाती है।

इससे पहले 15 जनवरी को MCX पर चांदी 2,92,960 रुपये प्रति किलो के स्तर तक पहुंची थी, जिसे अब पीछे छोड़ दिया गया है।

IBJA के आंकड़े क्या कहते हैं?

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक बीते कुछ दिनों में चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है:

18 जनवरी 2026: ₹2,81,890

15 जनवरी 2026: ₹2,77,512

14 जनवरी 2026: ₹2,77,512

13 जनवरी 2026: ₹2,56,776

12 जनवरी 2026: ₹2,29,150

क्यों आसमान छू रही है चांदी की कीमत?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी की तेजी के पीछे इसका ड्यूल रोल सबसे बड़ी वजह है।

एक तरफ चांदी को Safe Haven Investment माना जाता है

दूसरी ओर Solar Energy, Electronics और Manufacturing सेक्टर में इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड तेजी से बढ़ रही है

इसके अलावा अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते ट्रेड टेंशन और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ की धमकियों ने भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिसका सीधा फायदा सोने-चांदी को मिल रहा है।

क्या अब गिरावट आएगी?

हालांकि एक्सपर्ट्स निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह भी दे रहे हैं।

Augmont Bullion की रिपोर्ट के अनुसार, ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है और चांदी कुछ समय के लिए $84 यानी करीब ₹2,60,000 प्रति किलो तक फिसल सकती है। हालांकि लंबी अवधि में फिर से तेजी लौटने की संभावना जताई जा रही है।

निवेशकों के लिए सलाह

निवेशकों के लिए यह समय हाई रिस्क–हाई रिवॉर्ड वाला माना जा रहा है। शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक चांदी पर नजर बनाए रख सकते हैं।



