Silver Price Today | चांदी ने रचा इतिहास, पांच दिनों में ₹45,500 की जबरदस्त छलांग

Edited By Ramanjot, Updated: 16 Jan, 2026 06:35 AM

Silver Price Today 16 January 2026 को घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों ने नया इतिहास रच दिया है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार लगातार खरीदारी के चलते चांदी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।

Silver Price Today 16 January 2026 को घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों ने नया इतिहास रच दिया है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार लगातार खरीदारी के चलते चांदी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली में चांदी का भाव ₹2,89,000 प्रति किलो (सभी टैक्स मिलाकर) दर्ज किया गया।

Silver Rate Today | नए साल में चांदी ने निवेशकों को किया मालामाल

2026 की शुरुआत से अब तक चांदी में जबरदस्त उछाल देखा गया है। बीते पांच कारोबारी सत्रों में चांदी करीब ₹45,500 यानी 16% चढ़ चुकी है। आठ जनवरी को चांदी जहां ₹2,43,500 प्रति किलो थी, वहीं अब यह रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रही है।

Bihar Silver Market Update | स्थानीय बाजारों में भी बढ़ी चांदी की चमक

देशभर में रिकॉर्ड तेजी का असर अब बिहार के सर्राफा बाजार में भी साफ नजर आ रहा है। पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में चांदी के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। स्थानीय ज्वैलर्स के अनुसार Industrial Demand और Investment Buying की वजह से कीमतों में मजबूती बनी हुई है।

IBJA Silver Rate Today | आधिकारिक रेट क्या कहता है?

Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक शुक्रवार सुबह तक चांदी का भाव—

₹2,77,512 प्रति किलो

वहीं GoodReturns के अनुसार देश के कई शहरों में चांदी का रेट

₹2,95,100 प्रति किलो तक पहुंच गया है।

MCX Silver Price Today | वायदा बाजार में भी लाइफ-टाइम हाई

MCX Silver Price की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी ₹2,91,406 प्रति किलो के लाइफ-टाइम हाई पर पहुंच गई।

City Wise Silver Price | बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का ताजा भाव

(10 ग्राम / 100 ग्राम / 1 किलो)

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो

पटना ₹2,951 ₹29,510 ₹2,95,100

गया ₹2,951 ₹29,510 ₹2,95,100

भागलपुर ₹2,951 ₹29,510 ₹2,95,100

मुजफ्फरपुर ₹2,951 ₹29,510 ₹2,95,100

दरभंगा ₹2,951 ₹29,510 ₹2,95,100

पूर्णिया ₹2,951 ₹29,510 ₹2,95,100

Silver vs Gold | लगातार दूसरे साल चांदी आगे

बाजार आंकड़ों के मुताबिक चांदी ने लगातार दूसरे साल सोने से बेहतर प्रदर्शन किया है।

31 दिसंबर 2025 को ₹2,39,000 प्रति किलो के स्तर से अब तक चांदी करीब ₹50,000 महंगी हो चुकी है।

Market Outlook | आगे क्या रह सकती है चांदी की चाल?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल अनिश्चितता बनी रही तो Silver Price Trend मजबूत रह सकता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर से मांग बढ़ने की संभावना। लॉन्ग टर्म में चांदी Strong Investment Option बनी रह सकती है।