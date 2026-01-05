Silver Rate Today: चांदी में आया जबरदस्त उछाल, यहां चेक करें लेटेस्ट सिल्वर रेट

पिछले साल रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, लेकिन साल 2026 की शुरुआत में एक बार फिर इसमें तेज उछाल देखने को मिला है।

Chandi ka bhav aaj ka 5 January 2026 : पिछले साल रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, लेकिन साल 2026 की शुरुआत में एक बार फिर इसमें तेज उछाल देखने को मिला है। वैश्विक स्तर पर बढ़ी अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग का असर अब बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ नजर आने लगा है। सोमवार को बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का भाव 2.47 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार करता देखा गया।

Bihar Silver Rate Today (प्रति किलो)

बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का ताजा भाव इस प्रकार रहा—

पटना – ₹2,47,000

मुजफ्फरपुर – ₹2,46,800

गया – ₹2,46,900

भागलपुर – ₹2,47,100

पूर्णिया – ₹2,46,700

(नोट: शहरों में भाव स्थानीय टैक्स और सर्राफा बाजार के अनुसार थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है)

MCX और बुलियन मार्केट का असर बिहार पर

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतों में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। इंट्राडे कारोबार में चांदी करीब 2.49 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई, जो पिछले बंद भाव से बड़ा उछाल माना जा रहा है। वहीं, इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार सुबह के कारोबार में चांदी का औसत भाव 2.34 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास दर्ज किया गया। बाजार खुलते ही इस तेजी का असर बिहार के सर्राफा बाजारों में भी दिखाई देने लगा।

ग्लोबल फैक्टर से बढ़ी चमक

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। डॉलर में कमजोरी, वैश्विक राजनीतिक तनाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने चांदी को सपोर्ट दिया है। जानकारों के मुताबिक, बीते सालों में चांदी ने लंबी अवधि में मजबूत रिटर्न दिया है, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है।

एक्सपर्ट्स की राय: आगे भी रह सकती है तेजी

कमोडिटी बाजार के जानकारों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए चांदी की कीमतों में निकट भविष्य में मजबूती बनी रह सकती है।

बिहार के सर्राफा कारोबारियों का भी कहना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय संकेत ऐसे ही रहे, तो चांदी के दाम फिर नए स्तर छू सकते हैं।

