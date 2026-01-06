Main Menu

Silver Rate Today: चांदी के दाम में जबरदस्त उछाल, जानिए आज का ताजा भाव और आगे का रुझान

Edited By Ramanjot, Updated: 06 Jan, 2026 11:32 AM

silver rate today 6 january 2026

नए साल की शुरुआत के साथ ही चांदी की कीमतों में जबरदस्त मजबूती देखने को मिल रही है। 6 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी के संकेतों के बीच बिहार के सर्राफा बाजारों में भी चांदी महंगी हो गई है।

Silver Rate Today: नए साल की शुरुआत के साथ ही चांदी की कीमतों में जबरदस्त मजबूती देखने को मिल रही है। 6 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी के संकेतों के बीच बिहार के सर्राफा बाजारों में भी चांदी महंगी हो गई है। पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर समेत राज्य के प्रमुख शहरों में चांदी का भाव ढाई लाख रुपये प्रति किलो के करीब कारोबार करता नजर आया।

ग्लोबल तनाव से चांदी को मिला सपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुबह 9:03 बजे (IST) स्पॉट सिल्वर 78.74 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी। यह एक दिन में करीब 2.8% और एक हफ्ते में लगभग 3% की बढ़त दर्शाता है। मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते Geopolitical Tension, मिडिल ईस्ट और यूरोप में जारी संघर्षों के कारण निवेशक Safe Haven Asset के तौर पर चांदी की ओर रुख कर रहे हैं।

घरेलू बाजार में मजबूत शुरुआत

घरेलू वायदा बाजार की बात करें तो Multi Commodity Exchange (MCX) पर मंगलवार को 999 शुद्धता वाली चांदी ₹2,50,801 प्रति किलो पर खुली। यह पिछले बंद भाव की तुलना में करीब 1.1% ज्यादा है। हालांकि, चांदी का अब तक का All Time High ₹2,54,174 प्रति किलो दिसंबर 2025 के अंत में दर्ज किया गया था।

नए साल से लगातार चढ़त

Indian Bullion Jewellers Association (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक,

  • 1 जनवरी: ₹2,29,150 प्रति किलो
  • 2 जनवरी: ₹2,34,550 प्रति किलो
  • 5 जनवरी: ₹2,37,063 प्रति किलो

यानि 2026 की शुरुआत से ही चांदी की कीमतों में लगातार मजबूती बनी हुई है।

बिहार के प्रमुख शहरों में आज का चांदी भाव (अनुमानित खुदरा दर)

(999 शुद्धता, ₹/किलो — टैक्स व ज्वैलर मार्जिन अलग हो सकता है)

  • पटना – ₹2,49,000 से ₹2,51,000
  • गया – ₹2,48,500 से ₹2,50,500
  • भागलपुर – ₹2,49,000 से ₹2,50,800
  • मुजफ्फरपुर – ₹2,48,800 से ₹2,50,600
  • दरभंगा – ₹2,48,500 से ₹2,50,300

सर्राफा कारोबारियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय संकेतों का सीधा असर बिहार के बाजारों पर दिख रहा है।

चांदी क्यों चढ़ रही है?

बुलियन मार्केट एक्सपर्ट्स और Augmont Bullion की हालिया रिपोर्ट के अनुसार,

  • अमेरिका–ईरान तनाव
  • अमेरिका–वेनेजुएला संबंधों में खटास
  • रूस–यूक्रेन युद्ध
  • ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव

इन सभी कारणों से बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है और निवेशक सोने के साथ-साथ चांदी को भी सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं।

आगे क्या रहेगा रुझान?

तकनीकी संकेतों के मुताबिक, 2026 में चांदी 88 डॉलर, 99 डॉलर और लंबी अवधि में 107 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है। वहीं, 64 डॉलर के आसपास मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। बिहार के निवेशकों और ज्वैलरी खरीदारों के लिए आने वाले महीने अहम रहने वाले हैं।

