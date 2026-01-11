Main Menu

  • सीतामढ़ी में दिल दहला देने वाला मर्डर: पत्नी ने बेटों संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, बोरे में भरकर फेंका शव

sitamarhi crime news

बथनाहा थाना क्षेत्र में मिले सिर कटी लाश के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। यह जघन्य हत्याकांड किसी और ने नहीं, बल्कि मृतक की दूसरी पत्नी ने अपने ही बेटों के साथ मिलकर अंजाम दिया था।

Sitamarhi Crime News: बथनाहा थाना क्षेत्र में मिले सिर कटी लाश के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। यह जघन्य हत्याकांड किसी और ने नहीं, बल्कि मृतक की दूसरी पत्नी ने अपने ही बेटों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पारिवारिक विवाद, अवैध संबंध और पैसों के लेन-देन को लेकर उपजे तनाव में इस खौफनाक साजिश को रचा गया।

NH-22 किनारे बोरे में मिली थी सिर कटी लाश

31 दिसंबर 2025 को बथनाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-22 पर धुर्वाशा कॉलेज के पास सड़क किनारे एक बोरे में लिपटी सिर कटी लाश बरामद हुई थी। जांच के दौरान मृतक की पहचान फेकन पासवान, निवासी ग्राम धर्मपुर, थाना बथनाहा, जिला सीतामढ़ी के रूप में हुई। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

SIT ने सुलझाई मर्डर मिस्ट्री

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीतामढ़ी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-2 के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी अनिता देवी को हिरासत में लिया।

खाना खिलाकर सुलाया, फिर तेज हथियार से हत्या

पूछताछ में अनिता देवी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि 30 दिसंबर 2025 की रात पति को खाना खिलाकर सुलाया गया और फिर दबिया (तेज धारदार हथियार) से उसकी हत्या कर दी गई। इस वारदात में उसके दोनों बेटे अरुण कुमार और रीशु कुमार भी शामिल थे। हत्या के बाद शव के धड़ को बोरे में भरकर NH-22 किनारे फेंक दिया गया।

हथियार, कपड़े और मोबाइल बरामद

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दबिया,घटना में इस्तेमाल किए गए कपड़े और एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया है।

एक आरोपी असम से गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी

इस मामले में आरोपी अरुण कुमार ठाकुर को तकनीकी साक्ष्यों (CDR विश्लेषण) के आधार पर असम राज्य से गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
 

