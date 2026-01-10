Bapu Tower Patna: बापू टावर में सितार वादन का हुआ आयोजन, श्रोता हुए मंत्रमुग्ध

Edited By Ramanjot, Updated: 10 Jan, 2026 08:33 PM
बापू टावर एवं SPIC MACAY के सहयोग से बापू टावर संग्रहालय के ऑडिटोरियम में आज भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा के मूर्धन्य कलाकार पंडित शुभेन्द्र राव जी के सितार वादन का भव्य आयोजन हुआ।
Bihar News: बापू टावर एवं SPIC MACAY के सहयोग से बापू टावर संग्रहालय के ऑडिटोरियम में आज भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा के मूर्धन्य कलाकार पंडित शुभेन्द्र राव जी के सितार वादन का भव्य आयोजन हुआ।
कार्यक्रम में पंडित शुभेंद्र राव ने सितार पर राग पटदीप ,रामधुन और राग भैरवी की प्रस्तुति दी, जिसको सुनकर सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अपनी प्रस्तुति में भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहनता और भावपूर्णता को बखूबी उजागर किया। उनके साथ तबला पर कुशल संगत पंडित मिथिलेश झा ने की, जिनकी लयकारी और तालबद्धता ने सितार वादन को और अधिक प्रभावशाली बनाया।
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर बापू टावर के निदेशक विनय कुमार ने पंडित शुभेंद्र राव एवं पंडित मिथिलेश झा सहित अन्य गणमान्य लोगों को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया गया।
उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण एवं युवा पीढ़ी में रुचि जगाने हेतु SPIC MACAY के प्रयासों की सराहना की। बापू टावर अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी, छात्र-छात्राएं, गणमान्य लोग सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।