सारण में फिल्मी स्टाइल में शिक्षक का अपहरण, रास्ते से उठा ले गए बदमाश...3 गिरफ्तार

Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र से अपह्रत एक शिक्षक को थाना पुलिस और त्वरित कार्य बल ने महज पांच घंटे में पड़ोसी जिला सिवान से सकुशल बरामद करने के साथ ही तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि कड़ही गांव स्थित मध्य विद्यालय के शिक्षक कुंदन कुमार यादव का अपहरण विघालय के समीप से हथियारबंद अपराधियों ने करने के बाद स्कार्पियो पर बैठा कर भाग निकले, जिसकी सूचना विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने थाना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने पर सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी- 2 के नेतृत्व में विशेष कार्य बल का गठन किया था, जिसके बाद बनियापुर थाना पुलिस और विशेष कार्य बल ने संयुक्त अभियान चला कर अपह्रत शिक्षक कुंदन कुमार यादव को पड़ोसी जिला सिवान के दरौली थाना क्षेत्र के हनुमान मठिया गांव से सकुशल बरामद कर लिया।



वहीं, इसके साथ ही सिवान जिला के विशवनीया सकरी टोला निवासी विशाल यादव, रामपुर सकरी गांव निवासी अभिषेक यादव और गुठनी थाना क्षेत्र के सरफोरा गांव निवासी दीपु कुमार प्रजापति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।