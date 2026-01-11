पटना में भीषण हादसा: घने कोहरे के चलते कंटेनर से टकराईं गाड़ियां, पिता-बेटी की दर्दनात मौत...धड़ से अलग हुए सिर

Patna Road Accident: बिहार की राजधानी पटना में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर घनी धुंध के कारण तीन गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में पिता और पुत्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

Patna Road Accident: बिहार की राजधानी पटना में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर घनी धुंध के कारण तीन गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में पिता और पुत्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

कंटेनर से टकराईं गाड़ियां

जानकारी के मुताबिक, घटना बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन की है। मृतकों की पहचान भागलपुर जिले के रहने वाले बैंककर्मी अनुपम कुमार और उनकी बेटी आस्था के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात घने कोहरे के बीच एक स्कॉर्पियो ने पीछे से एक कंटेनर ट्रक को टक्कर मार दी। इसके तुरंत बाद एक और कार स्कॉर्पियो से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार पिता-पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बैंककर्मी अनुपम का तबादला फरीदाबाद में हुआ था, इसलिए वह अपने परिवार के साथ वहां जा रहे थे। इस हादसे में पिता का सिर चूर-चूर हो गया, जबकि बेटी का सिर धड़ से अलग हो गया। घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया कि हादसा शनिवार रात 11 बजे हुआ, जो संभवतः घने कोहरे के कारण हुआ क्योंकि कोहरे की वजह से दृश्यता कम हो गई थी।



