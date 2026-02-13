Main Menu

'जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना-कोना', Valentine's Day से पहले जमकर Viral हो रहे पोस्टर, Couples के छूटे पसीने

Edited By Khushi, Updated: 13 Feb, 2026 04:45 PM

Bihar News: वैलेंटाइन डे से पहले राजधानी पटना में लगे कुछ पोस्टरों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। शहर के अलग-अलग इलाकों में चेतावनी भरे संदेश वाले होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है।

Bihar News: वैलेंटाइन डे से पहले राजधानी पटना में लगे कुछ पोस्टरों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। शहर के अलग-अलग इलाकों में चेतावनी भरे संदेश वाले होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है।

वैलेंटाइन डे से पहले पटना में पोस्टर विवाद, पुलिस सतर्क

पटना शहर के कई हिस्सों में “बाबू-सोना” शब्दों के साथ चेतावनी वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में 14 फरवरी को “पुलवामा शहीदों को नमन दिवस” के रूप में मनाने की अपील की गई है। पोस्टर सामने आने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रशासन का मुख्य फोकस शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर हिंदू शिवभवानी सेना के नाम से लगाए गए हैं। पोस्टर में वैलेंटाइन वीक को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया गया है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर “अश्लीलता” रोकने की बात लिखी गई है। संगठन ने पार्क, कॉलेज और मॉल में निगरानी बढ़ाने की मांग की है और सामाजिक विरोध की चेतावनी भी दी है।

पुलिस ने बढ़ाई निगरानी

पोस्टर लगने के बाद पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी तेज कर दी गई है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जबरन रोक-टोक या धमकी देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

प्रशासन की सख्त चेतावनी

पुलिस का कहना है कि डर फैलाने या माहौल खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों को परेशान करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अराजकता नहीं है। शहर में शांति बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

लोगों से शांति बनाए रखने की अपील

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट शेयर करने से भी बचने को कहा गया है। 

