24 Carat Gold Price Today: आज सुबह क्या हैं सोने के रेट, जानें अपने शहर का लेटेस्ट भाव

24 Carat Gold Price Today: देशभर के सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। इसी बीच बिहार के प्रमुख शहरों में भी सोने के दामों में हलचल देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, आज यानी 27 December 2025 को बिहार में 24 कैरेट सोने (24 Carat Gold Today 27 December 2025) की कीमत ₹145,887 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

बीते कुछ दिनों में सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है,हालांकि आज शुरुआत में इसमें तेजी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर और क्रूड ऑयल के उतार-चढ़ाव का असर सीधे सोने की कीमतों पर पड़ रहा है।

बिहार के प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट (24 Carat Gold Rate in Bihar Today)

शहर Gold Price Today in Bihar Bihar | Gold Rate Today

24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)

पटना: ₹145,887 प्रति 10 ग्राम

भागलपुर: ₹145,887 प्रति 10 ग्राम

गया: ₹145,887 प्रति 10 ग्राम

दरभंगा: ₹145,887 प्रति 10 ग्राम

मुजफ्फरपुर: ₹145,887 प्रति 10 ग्राम

सहरसा: ₹145,887 प्रति 10 ग्राम

कटिहार: ₹145,887 प्रति 10 ग्राम

बेगूसराय: ₹145,887

सारण: ₹145,887 प्रति 10 ग्राम

(नोट: ये कीमतें IBJA द्वारा जारी दरों पर आधारित हैं और स्थानीय कर व मुनाफा जोड़ने के बाद दुकानों पर इनमें थोड़ी भिन्नता हो सकती है।)

आगे क्या रह सकता है ट्रेंड?

विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सोने की मांग में तेजी देखी जा सकती है। ऐसे में Gold Price में इजाफा (Gold Price Rise) की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।





