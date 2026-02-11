Silver Price Today: चांदी में जबरदस्त उछाल!  जानिए आज क्या है आपके शहर का लेटेस्ट रेट

चांदी की कीमतों में आज फिर बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला। निवेशकों की सक्रियता और वायदा बाजार की तेजी के चलते मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 2:30 बजे तक चांदी का वायदा भाव करीब 3.89% उछलकर 2,62,364 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया।

Chandi Ka Bhav Aaj Ka 11 February 2026: चांदी की कीमतों में आज फिर बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला। निवेशकों की सक्रियता और वायदा बाजार की तेजी के चलते मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 2:30 बजे तक चांदी का वायदा भाव करीब 3.89% उछलकर 2,62,364 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया।

पिछले कारोबारी दिन यह करीब 2,52,300 रुपये प्रति किलो तक फिसल गया था। हालांकि जनवरी के आखिरी सप्ताह में चांदी रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंची थी, लेकिन उसके बाद से बाजार में तेज करेक्शन और फिर रिकवरी का दौर जारी है।

IBJA के मुताबिक आज का चांदी का भाव

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार बुधवार सुबह चांदी का रेट करीब ₹2,59,100 प्रति किलो दर्ज किया गया, जो दोपहर तक हल्के उतार-चढ़ाव के बाद ₹2,58,091 प्रति किलो के आसपास रहा। कीमतों में यह बदलाव दर्शाता है कि बाजार में अभी अस्थिरता बनी हुई है।

बिहार के प्रमुख शहरों में आज का चांदी का रेट

शादी और त्योहारी सीजन को देखते हुए बिहार के सर्राफा बाजारों में चांदी के गहनों की मांग बढ़ रही है। आइए जानते हैं प्रमुख शहरों में ताजा रेट (Silver Jewellery Rates):

शहर 10 ग्राम (₹) 100 ग्राम (₹) 1 किलो (₹)

पटना ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000

मुजफ्फरपुर ₹2,885 ₹28,850 ₹2,88,500

गया ₹2,890 ₹28,900 ₹2,89,000

भागलपुर ₹2,895 ₹28,950 ₹2,89,500

दरभंगा ₹2,880 ₹28,800 ₹2,88,000

(नोट: स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर संभव है।)

पिछले दिन बाजार में क्या हुआ?

सर्राफा कारोबारियों के अनुसार पिछले सत्र में चांदी में तेज गिरावट दर्ज की गई थी। दिल्ली के बाजार में चांदी हजारों रुपये टूटकर करीब ₹2.64 लाख प्रति किलो (टैक्स सहित) पर आ गई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी हाजिर चांदी में कमजोरी देखने को मिली, जिसका असर घरेलू बाजार पर पड़ा।

वायदा बाजार में उतार-चढ़ाव

वैश्विक संकेतों और मुनाफावसूली के चलते मार्च डिलीवरी वाले चांदी के कॉन्ट्रैक्ट में पहले गिरावट आई थी, लेकिन आज फिर तेजी देखने को मिली। MCX पर निवेशकों की खरीदारी से रेट में मजबूती लौटी है। कॉमेक्स (COMEX) पर भी चांदी के वायदा भाव में पहले कमजोरी आई थी, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय संकेतों पर बाजार की नजर बनी हुई है।

क्या अभी चांदी खरीदना सही रहेगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी में इस समय भारी वोलैटिलिटी है। अगर आप Silver Jewellery या निवेश के लिए चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें और बाजार की चाल पर नजर रखें।