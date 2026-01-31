छपरा सदर अस्पताल में छापेमारी: 12 अवैध एम्बुलेंस जब्त, ₹3.36 लाख का जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Jan, 2026 01:34 PM
Chhapra News : बिहार में सारण जिले के सदर अस्पताल छपरा में छापेमारी कर 12 अवैध एम्बुलेंस को जब्त कर 3,36000 रूपया का जुर्माना लगाया गया है । सारण जिला प्रशासन ने शनिवार को बताया कि जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने शुक्रवार की देर रात को सदर अस्पताल परिसर में स्थित मातृ-शिशु अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान मिली गंभीर अनियमितताएं
निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। रोस्टर के अनुसार जहां डॉ. शिवचंद्रा एवं डॉ. सीमा कुमारी को ड्यूटी पर उपस्थित होना था, वहां उनकी जगह डॉ. निशा कुमारी उपस्थित पाई गईं। अस्पताल के सूचना बोर्ड पर चिपकाया गया रोस्टर दिनांक 22.02.2025 का पाया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि लगभग एक वर्ष से रोस्टर को अपडेट नहीं किया गया है और चिकित्सक मनमाने ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
दोनों चिकित्सकों से स्पष्टीकरण तलब
सूत्रों ने बताया कि इस तरह की गंभीर लापरवाही को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने संबंधित दोनों चिकित्सकों से स्पष्टीकरण तलब किया तथा स्पष्ट निर्देश दिया कि भविष्य में सभी डॉक्टर रोस्टर के अनुसार ही अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
भवन में पुलिस चेकपोस्ट बनाने का निर्देश
निरीक्षण के दौरान सदर अस्पताल के सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुद्दढ़ करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें मातृ-शिशु अस्पताल के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरा का नियंत्रण कक्ष स्थापित करने तथा सदर अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप स्थित भवन में पुलिस चेकपोस्ट बनाने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा कि सदर अस्पताल में मरीजों की सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण में पाई गई कमियों को अविलंब दूर करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।