परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, चोरी के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या; 8 फरवरी को होनी थी सुमन की शादी

Aurangabad Crime News: बिहार के औरंगाबाद जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर चोरी के शक में 22 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

युवक को चोर समझकर पीटा

जानकारी के मुताबिक, मामला बारुण थाना क्षेत्र के बरवाडीह गांव के पास का है। मृतक की पहचान नरारी कला खुर्द तेंदुआ गांव निवासी सुमन कुमार (22) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुमन अपने दोस्तों के साथ राइस मिल के पास गया था। वह जैसे ही मिल परिसर में घुसा तो वहां मौजूद लोगों ने चोर समझकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद हाथ-पैर बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। लोगों ने युवक को इतना पीटा की कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

इलाके में मचा हड़कंप

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आक्रोशित लोगों ने जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि 8 फरवरी को युवक की शादी होने वाली थी।



