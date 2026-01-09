Main Menu

धोखे से बुलाया, कमरे में ले गया...फिर किया दुष्कर्म; भांजे की बर्थडे पार्टी में आई मौसी के साथ हैवानियत

Edited By Swati Sharma, Updated: 09 Jan, 2026 02:15 PM

a young woman was subjected to brutality at her nephew birthday party

Muzaffarpur Rape News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां भांजे की जन्मदिन पार्टी में आई युवती के साथ डीजे ऑपरेटर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। वहीं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को...

Muzaffarpur Rape News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां भांजे की जन्मदिन पार्टी में आई युवती के साथ डीजे ऑपरेटर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। वहीं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

खून से लथपथ मिली पीड़िता

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र का है। परिजनों के अनुसार, युवती बाहर रहती है। उसे शादी के सिलसिले में बुलाया गया था। 5 जनवरी को युवती के भांजे का जन्मदिन था। इसलिए वह सिवाइपट्टी आई हुई थी। जन्मदिन वाले दिन म्यूजिक सिस्टम मंगाया गया था। डीजे बजाने एक युवक आया था। मौका पाकर युवक युवती को कमरे में ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब युवती काफी देर तक नहीं मिली तो शक के आधार पर परिजनों ने डीजे ऑपरेटर से पूछताछ की। युवक ने बताया कि लड़की कमरे में है। जब घरवाले मौके पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। पीड़िता खून से लथपथ, बदहवास पड़ी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं, पीड़िता को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

