Patna News: अनीसाबाद–दीदारगंज 6 लेन एलिवेटेड रोड को मिली रफ्तार, सचिव स्तर पर बड़ी बैठक

Edited By Ramanjot, Updated: 07 Jan, 2026 09:02 PM

anisabad didarganj elevated road

पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में आज विभागीय कक्ष में अनीसाबाद-दीदारगंज 6 लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण बैठक की गई।

Patna News: पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में आज विभागीय कक्ष में अनीसाबाद-दीदारगंज 6 लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण बैठक की गई। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजना के बारे में सचिव महोदय को अवगत कराया गया। NHAI के द्वारा पीपीपी मॉडल पर स्वीकृत हेतु इस परियोजना के प्रस्ताव को कमिटी को भेजा गया है। 

पटना में अनीसाबाद से दीदारगंज (और आगे एम्स तक) तक 6 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण एक बड़ी परियोजना है, जिसे शहर के भारी ट्रैफिक और जाम से राहत दिलाने के लिए प्रस्तावित है। अनीसाबाद-दीदारगंज एलिवेटेड रोड परियोजना पटना शहर की सीमा के भीतर एनएच-31 कॉरिडोर पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण शहरी अवसंरचना परियोजना है। 

PunjabKesari

सरिस्तबाद जंक्शन (चैप्टर 181+300) से दीदारगंज जंक्शन (चैप्टर 195+420) से आगे तक फैली यह परियोजना टोल प्लाजा को छोड़कर 13. 413 किमी लंबी है और इसमें छह लेन की एलिवेटेड कैरिजवे के साथ-साथ सर्विस लेन वाली छह लेन की एट-ग्रेड सड़क का प्रस्ताव है। इस परियोजना पर करीब 4295 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 

सचिव ने कहा कि यह मह्त्वपूर्ण परियोजना है और इसका उद्देश्य मीठापुर चौक जीरो माइल मोड़, गुरुद्वारा मोड़ और दीदारगंज जंक्शन जैसे प्रमुख शहरी ट्रैफिक जाम बिंदुओं पर गंभीर यातायात समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने इसके लिए अभियंताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि प्रस्तावित परियोजना के अवरोधों को जल्द दूर किया जाय। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर आ रहे गतिरोध को दूर करने हेतु उच्च स्तरीय बैठक कर उनका समाधान किया जाएगा। 

यह पटना शहर से बख्तियारपुर, भागलपुर, हाजीपुर और गया की ओर जाने वाले क्षेत्रीय यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्टर के रूप में कार्य करेगा। इस मौके पर विभाग के वरीय पदाधिकारी एवं अभियंता मौजूद रहे।

