गन्ना किसानों को CM नीतीश की सौगात, दाम में की बढ़ोतरी, जानिए कितना बढ़ा रेट

Edited By Harman, Updated: 09 Jan, 2026 09:56 AM

bihar government increased the price of sugarcane by 15 to 20 rupee per quintal

Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों के हित में बृहस्पतिवार को मिल मालिकों की सहमति से गन्ना मूल्य में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने का निर्णय लिया। नई दरें पेराई सत्र 2025-26 से लागू होंगी।

बिहार सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों के हित में बृहस्पतिवार को मिल मालिकों की सहमति से गन्ना मूल्य में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने का निर्णय लिया। नई दरें पेराई सत्र 2025-26 से लागू होंगी। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने अपर मुख्य सचिव के. सेंथिल कुमार और राज्य के सभी चीनी मिल मालिकों के साथ बैठक की। बैठक में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए गन्ना मूल्य में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि पर सहमति बनी। 

इस संबंध में मंत्री संजय कुमार ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की उन्नति के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से ही किसानों के हित में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘बिहार के गन्ना किसानों द्वारा लंबे समय से गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर मिल मालिकों के साथ कई दौर की बैठकें हुईं। तीसरी बैठक में चीनी मिल मालिकों की सहमति से मूल्य वृद्धि का निर्णय लिया गया।'' 

मंत्री ने यह भी बताया कि बढ़े हुए नए मूल्य के अतिरिक्त, पिछले वर्ष की तरह मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान सभी श्रेणियों के गन्ना पर घोषित 10 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान की योजना जारी रहेगी। इस प्रकार कुल मिलाकर गन्ना किसानों को उत्तम किस्म के लिए 390 रुपए, सामान्य किस्म के लिए 370 रुपए और निम्न किस्म के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।

 

