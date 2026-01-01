Main Menu

Kal Ka Mausam: कल कैसा रहेगा मौसम? कुछ जगहों पर घने कोहरे का अनुमान, बिहार में ऐसे रहेंगे अगले चार दिन

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jan, 2026 09:06 PM

bihar ka mausam 2 january 2026

2026 के पहले दिन गुरुवार को बिहार में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह जकड़ लिया। Bihar Weather Update के तहत, बर्फीली पछुआ हवाओं और रेडिएशनल कूलिंग ने तापमान को नीचे धकेल दिया, जिससे सिरदर्द, जोड़ों में दर्द और लगातार कंपकंपी की शिकायतें आम हो...

Kal Ka Mausam : 2026 के पहले दिन गुरुवार को बिहार में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह जकड़ लिया। Bihar Weather Update के तहत, बर्फीली पछुआ हवाओं और रेडिएशनल कूलिंग ने तापमान को नीचे धकेल दिया, जिससे सिरदर्द, जोड़ों में दर्द और लगातार कंपकंपी की शिकायतें आम हो गईं। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह severe cold wave अभी थमने वाला नहीं, बल्कि अगले कुछ दिनों तक और तीव्र हो सकता है।

पटना में थर-थर कांपे लोग: सुबह-शाम का तापमान 8-10°C

राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में सुबह से ही ठंडी हवाओं ने हाहाकार मचा दिया। Patna Weather Today के अनुसार, न्यूनतम तापमान करीब 8°C (46°F) के आसपास रहा, जबकि अधिकतम 20°C (68°F) तक पहुंचा। लोग भारी ऊनी कपड़ों, दस्तानों और मफलर में लिपटे नजर आए। बुजुर्ग और बच्चे घरों में दुबके रहे, जबकि बाहर निकलने वालों को सिरदर्द और बदन दर्द की समस्या ने परेशान किया। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, और अलाव जलाने वालों की संख्या बढ़ गई।

न्यू ईयर का उत्साह फीका: बाजार सूने, दुकानें बंद

नए साल के जश्न की चमक ठंड के आगे बुझ सी गई। करीब 20 दिनों से चली आ रही शीतलहर ने New Year Bihar Shiver को मजबूर कर दिया। बाजारों में रौनक गायब रही – अधिकतर दुकानें बंद रहीं, और जहां थोड़ी चहल-पहल दिखी, वहां भी लोग जल्दी से चाय की चुस्कियों के साथ गर्माहट तलाशते नजर आए। पार्क और घूमने की जगहें वीरान रहीं, क्योंकि ठंड ने बाहर रहना मुश्किल बना दिया।

आने वाले दिनों में और तीखी ठंड

IMD Forecast के मुताबिक, पछुआ हवाओं और कम दबाव के कारण तापमान में कोई खास सुधार नहीं होगा। आज रात न्यूनतम तापमान 10°C (50°F) के आसपास रहेगा, जबकि कल (2 जनवरी) अधिकतम 21°C (71°F) और न्यूनतम 10°C तक होगा। कल का मौसम में हल्की धूप की संभावना है, लेकिन सुबह-शाम घना कोहरा और कनकनी बरकरार रहेगी। अगले 3-4 दिनों तक Bihar Ka Mausam में यही हाल बना रहेगा, जिससे यातायात और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि गर्म कपड़े पहनें, हाइड्रेटेड रहें और डॉक्टर से सलाह लें।

