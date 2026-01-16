Bihar Weather Today | क्या दोबारा लौटेगी शीतलहर? जानिए मौसम विभाग का ताजा अनुमान

लगातार कई दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे से जूझने के बाद अब बिहार के मौसम में बदलाव साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है।

Bihar Weather Today: लगातार कई दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे से जूझने के बाद अब बिहार के मौसम में बदलाव साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय Bright Sunshine निकल रही है, जिससे लोगों को ठंड से काफी हद तक राहत मिली है। हालांकि राहत अभी पूरी नहीं है। रात और तड़के सुबह के समय Chilly Weather अब भी लोगों को परेशान कर रहा है और कनकनी बनी हुई है।

Day Temperature Rise | धूप से बढ़ा पारा, लौटी रौनक

दिन में तेज धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसका असर यह हुआ है कि बाजारों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर Public Movement बढ़ गई है। लंबे समय बाद धूप निकलने से लोग खुले में बैठकर धूप सेकते नजर आ रहे हैं। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को Cold Relief मिलने से राहत महसूस की जा रही है।

IMD Weather Report | कोल्ड डे से फिलहाल राहत

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार फिलहाल राज्य में Cold Day Condition समाप्त हो चुकी है। दिन का तापमान सामान्य या उससे थोड़ा ऊपर बना हुआ है।हालांकि न्यूनतम तापमान में अभी कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिस वजह से रात और सुबह के समय ठंड का असर बना हुआ है। उत्तर बिहार के कई जिलों में सुबह के वक्त Light to Moderate Fog देखने को मिल सकता है।

Fog Alert Today | तराई इलाकों में कोहरे का असर

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार 16 जनवरी को हिमालय की तराई से सटे जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में सुबह के समय Dense Fog दर्ज किया गया। गुरुवार को सबसे कम Visibility 400 मीटर मोतिहारी में रिकॉर्ड की गई, जिससे सुबह के समय यातायात प्रभावित हो सकता है। अन्य जिलों में मौसम सामान्य रूप से साफ बना हुआ है।

19 जनवरी तक ऐसा ही रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक दिन में धूप और रात में हल्की ठंड का यह पैटर्न 19 January तक बना रह सकता है। फिलहाल किसी बड़े Western Disturbance या Severe Cold Wave की चेतावनी नहीं दी गई है। इसके बाद 22 जनवरी से तराई जिलों में भी घने कोहरे का अलर्ट समाप्त हो जाएगा। यानी आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा राहतभरा रहने की उम्मीद है।

Temperature Update | दिन-रात के तापमान में बना उतार-चढ़ाव

राज्य में फिलहाल तापमान में बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। आज दर्ज तापमान इस प्रकार रहा—

दिन का तापमान: 20.6°C से 25.7°C

रात का तापमान: 5.9°C से 12.5°C

ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बीते दिन की तुलना में केवल मामूली बदलाव दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में भी Temperature Stability बने रहने का अनुमान है।

Weather Trend | अब सर्दी का असर धीरे-धीरे होगा कम

मौसम के मौजूदा संकेतों से यह साफ है कि बिहार में ठंड का सबसे कठिन दौर अब पीछे छूट रहा है। आने वाले दिनों में दिन के समय गर्माहट बढ़ेगी, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंड बनी रह सकती है।