Bihar News: बिहार में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों की गुणवत्ता पर जोर, दो दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ

Bihar News: भवन निर्माण विभाग की ओर से अधिवेशन भवन, पटना में आज से प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों के उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य को सुनिश्चित करने हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर बिहार उपभाग के सभी अभियंताओं, संवेदकों एवं संवेदकों के साइट इंजीनियर्स ने भाग लिया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि द्वारा किया गया। उन्होंने सभी अभियंताओं, संवेदकों तथा उनके साइट इंजीनियर्स को संबोधित करते हुए प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों के निर्माण में तकनीकी मानकों का पालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण को लेकर निदेश दिया।
अभियंताओं एवं संवेदकों को स्पष्ट निदेश दिया कि परियोजना को ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण करें। निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना पर साइट इंजीनियर की अनिवार्य रूप से मौजूदगी हो ताकि प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो सके। इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आने वाले समय में अभियंताओं एवं संवेदकों के लिए आयोजित किए जाएंगे।
इसके उपरांत विभाग के प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों में विभाग के वरीय पदाधिकारियों एवं अभियंताओं द्वारा प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों के वास्तुशिल्पीय, संरचनात्मक डिजाइन, विद्युत फिटिंग्स, कार्य निष्पादन, गुणवत्ता जांच सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
यह दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 जनवरी, 2026 तक चलेगा और कार्यक्रम के अंतिम दिन दक्षिण बिहार उपभाग एवं पटना उपभाग के अभियंता एवं संवेदक शामिल होंगे।
भवन निर्माण विभाग द्वारा राज्य में 240 प्रखंडों में जर्जर अथवा गैर-मरम्मति योग्य प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों के नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, 59 भवनहीन प्रखंडों में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर भवन का निर्माण एवं परिसर के विकास कार्य किया जा रहा है। प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर के निर्माण हेतु प्रति प्रखंड 30 करोड़ 74 लाख 17 हजार रुपये तथा पुराने भवन की जगह नये प्रखंड सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 16 करोड़ 62 लाख 10 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।
प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के प्रशासनिक भवन (G+2) में प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी सहित प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों के कार्यालय, आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, आरटीपीएस काउंटर, कैंटिन और रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था होगी। प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय परिसरों में प्रशासनिक भवन के साथ-साथ आवासीय सुविधाएं भी होंगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए भी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भवनों की छत पर सोलर पैनल का अधिष्ठापन किया जाएगा, जिससे कार्यालय भवन में बिजली की बचत होगी।
इस अवसर पर विभाग के अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अभियंता प्रमुख, मुख्य वास्तुविद, मुख्य अभियंता एवं निदेशक अनुश्रवण सहित उत्तर बिहार उपभाग के सभी संबंधित अभियंता, संवेदक एवं साइट इंजीनियर्स उपस्थित रहे।